中華電攜手LINE 推來電答鈴

中華電信（2412）「5G 廣結盟」再度找來新夥伴。中華電信昨（4）日與 LINE合作，以最低每月27元價格，推出獨家 LINE MUSIC 鈴聲答鈴月租方案。中華電總經理郭水義表示，雙方將在雙12合作，未來包括多視角影音、高畫質遊戲以及各種娛樂服務都可透過5G技術支持展現創意，與 LINE 合作將還會有二、三部曲。

郭水義說，5G世代的消費應用相當多元，包含了「食、醫、住、行」，與LINE 的合作不一定是中華電本身，也可能是轉投資公司，他特別點名中華電旗下子公司勤崴（高精地圖與 GIS 系統開發服務業者）將來也不排除與LINE合作可能。

LINE台灣董事總經理陳立人指出，全台每天有超過800萬用戶使用LINE撥打VOIP電話，與中華電信合作推出獨家「LINE MUIC鈴聲答鈴優惠方案」，用戶可從LINE MUSIC的1800萬首曲庫中，自由設定LINE鈴聲、來電答鈴或變換LINE個人背景音樂、展現個人態度。

郭水義也指出，中華電信2,100萬用戶，行動用戶超過1,050萬，室內電話逾1,000萬，MOD有200萬多用戶，與LINE強強聯手，希望業績一飛沖天。

陳立人表示，與中華電信逐步找各種服務合作的模式，最快在LINE明年上半年的年度大會(LINE Converge)，可望有新的服務合作計畫。