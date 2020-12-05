華新科收購閎暉股權 未達標

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠華新科（2492）擬以每股新台幣30元公開收購閎暉實業5%到9.9%股權，不過昨（4）日公告，收購期間屆滿，未達最低收購數量，公開收購條件未能成就；華新科強調，不影響雙方合作。

華新科擬以每股新台幣30元、總價約9,000萬元到1.782億元，公開收購閎暉實業5%到9.9%股權，預定最高收購數量約594萬股，最低收購數量約300萬股，公開收購期間從11月4日起到12月3日止。

但截至12月3日公開收購期間屆滿，應賣股數僅14.2萬股，因此公開收購的條件並未成就，實際成交數量為0股；華新科表示，依照規定，一年內不能再對閎暉辦理公開收購，但強調，並不影響雙方的合作。

據悉，華新科先前已經持有閎暉實業股權約15%，是最大單一股東，也取得閎暉實業二席董事，華新科董事長焦佑衡也兼任閎暉董事長一職；華新科原先指出，股權收購案欲強化雙方在車用領域合作關係，加速掌握車用市場發展商機。

展望整體後市，法人看好華新科產能利用率維持在高檔水準，且預期第4季淡季不淡。

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