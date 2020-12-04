中芯遭美列入國防黑名單 台積電、聯電等台廠受惠轉單

美國國防部12月3日針對中芯國際（SMIC）等4家中國企業再度發布制裁，TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，中芯恐面臨上游設備及原物料斷炊危機，衝擊先進製程發展，及影響中國半導體自主化之路；台廠包括台積電（2330）、聯電、力積電、世界先進可望成為轉單的直接受惠業者。

TrendForce指出，中芯為中國晶圓代工領頭羊，先是遭美國列入「出口管制關注名單」；這次再被列入「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」，除面臨上游設備及原物料斷炊危機，將對其先進製程的發展，及中國半導體自主化之路造成嚴重衝擊，並將斷絕任何來自美國的投資。

中芯目前旗下三座8吋廠及三座12吋廠都位於中國境內，現有總產能（12吋約當）約為230K/M，且擴產計畫持續進行中。從製程發展來看，中芯自2019年底宣布14nm進入量產後，今年仍致力於發展12nm、N+1、N+2製程，預計2021年量產N+1製程；2022年量產N+2製程（約莫等於台積電7nm），但這些計畫需構築在能順利取得美國設備及技術的前提下才會如期進行。

從資本支出觀察，受到中國半導體政策自主化推動，中芯大舉擴廠與擴產，第2季至第3季是購買設備最積極的區間，但在2020年10月被列入美國出口管制關注名單後，第4季美國設備商Applied Materials、Lam Research、KLA等業者的設備、零組件出口至中芯時受到管制、供貨期延長或有不確定性，使中芯不得不將資本支出自今年第2季計畫的67億美元，下修至第4季59億美元，並放慢擴產步調加以因應。

儘管「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」會完全杜絕來自美國的投資，然中芯仍有中國投資方的注資項目，故資本支出受影響的程度應較低。

從客戶結構來看，中芯的客戶以中國IC設計業者為主，2020年第3季其香港及中國地區營收占比達69.7%、歐洲11.7%，受到中美科技戰和中國半導體政策自主化影響，北美區域營收已自2018年第3季33%，大幅降低至今年第3季18.6%，這次限制美方投資的舉動，將再度減少美國IC設計業者的投片意願，使其北美區域營收再度下降。

整體而言，拓墣產業研究院認為，這次主要是針對美國投資方的限制，短期對中芯資本支出影響程度較低，不過若美國設備商的設備許可仍未通過，對中國晶圓代工產能、先進製程發展及中芯客戶結構將有長遠的影響。

在非陸系客戶提高轉單意願的情況下，台廠如台積電、聯電、力積電、世界先進仍為直接受惠的業者。但目前所有業者產能至2021上半年都已滿載，若要承接部分來自中芯的訂單需要二至三季，現階段中芯積極與陸系客戶合作進行開案試產，以維持2020年第4季至2021年的產能利用率，若未來遭列入實體清單，能減緩對企業營運與中國晶圓代工發展的衝擊。