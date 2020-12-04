外資買超146.82億 買盤最愛三大族群

台股今（4）日收14,132.44點，站上萬四大關，三大法人買超127.39億元，以外資買超146.82億元最高，統計買超前十大主要是面板、記憶體、鋼鐵等三大族群為主，另外還有權王台積電（2330），買超冠軍為彩晶。

台股今日一開盤就再攻上14,000點，盤中一度衝高至14,149.56點，終場以14,132.44點作收，上漲155.35點，本周指數上漲265.35點，漲幅1.91%，周線連五紅；三大法人買超127.39億元，外資買超146.82億元，投信賣超6.9億元，自營商賣超（合計）12.52億元。

外資今日買超前十大個股依序是彩晶、華邦電、友達、開發金、台積電、旺宏、群創、凌陽、中鋼、大成鋼；買超彩晶49,788張居冠，其次是買超華邦電45,453張，買超第三大是友達，買超42,802張。

台積電今日開高走高重新站上500元，終場收在503元，上漲6元，漲幅1.2 %，再創收盤歷史新高，市值13兆429.91億元，外資買超台積電18,731張，投信買超160張，自營商賣超340張，合計三大法人買超18,551張。

聯電終場收在漲停47.6元，上漲4.3元，創下2002年5月來的波段新高，市值再增至5,913.06億元，擠下台塑，位居台股市值第八名；統計外資賣超聯電2,560張，投信買超2,717張，自營商賣超1,689張，合計三大法人賣超1,532張。

統計外資今日賣超前十大依序是街口布蘭特油正2、長榮、華航、欣興、長榮航、元大滬深300正2、台泥、華通、新光金、兆豐金；其中，外資賣超街口布蘭特油正2達30,300張居冠、賣超長榮26,272張，賣超華航20,484張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股11月大漲逾千點，雖然目前盤勢不存在大跌的條件，盤面依舊由多頭主導，不過短線大盤累積漲幅與技術面乖離已大、高檔區開始出現調節壓力，因此操作上需留意修正風險。

王耀龍說，中長期來看，在市場資金充沛、疫苗研發傳出佳音，實體經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，對於台股表現仍不看淡，產業部分，包括記憶體、先進製程、被動元件、電動車相關等可持續關注。