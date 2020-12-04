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遠傳桃園下水道智慧監測系統 獲雲端物聯網創新獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳（4904）運用「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」協助桃園市政府水務局建置的「下水道雲端物聯網智慧監測系統」獲台灣雲端物聯網產業協會「2020雲端物聯網創新獎－優良應用獎」，今（4）日由台灣雲端物聯網產業協會理事長、前科技部部長徐爵民頒獎，遠傳企業暨國際事業群業務協理陳雅沂代表受獎。

「下水道雲端物聯網智慧監測系統」結合遠傳NB-IoT感測裝置與GIS地理資訊，透過AR可視化技術，即時掌握下水道設施的現場狀況，並搭配路面淹水監視站影像蒐集，透過大數據分析與AI辨識，達到有效防減災決策。

全球氣候變遷，極端降雨已成常態，去年桃園市龍潭區即出現最大時雨量133.5mm的致災性降雨，過往排水系統受限於透過人工通報，資訊彙整不易，不利整備與應變。

桃園市政府水務局攜手遠傳，領先全台建置「下水道雲端物聯網智慧監測系統」，即時掌握全方位多元水情，可迅速進行管線維護、雨水及污水下水道行動查報，並提供水資源回收中心的實況查詢App服務。

這套系統更結合路面淹水監視站影像蒐集，透過大數據分析與AI影像辨識，全國首創整合虛擬水尺水位與輪胎水位判釋，提供即時、準確的積淹水高度監測和預測，不僅輔助災前、災中決策應變與災後成因研判，並可將災情預警資訊透過App向民眾推播，達到有效防減災功能。

遠傳表示，這套系統也銜接下水道工程建設成果的資料，能有效掌握施工情形，輔助工程管理，減少不便民的時間。還可透過下水道管網狀態分析，找出淤積重點管段進行高效率清淤派工，約可減少40%巡檢人力，每年節省約1500萬元經費。

物聯網 雲端 遠傳

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