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三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

ViewSonic以myViewBoard數位平台出擊 整合教育生態系

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導
ViewSonic董事長朱家良表示， 以myViewBoard數位平台整合教育生態系，協助老師與學生解決遠距教學的痛點。記者張義宮／攝影
ViewSonic董事長朱家良表示， 以myViewBoard數位平台整合教育生態系，協助老師與學生解決遠距教學的痛點。記者張義宮／攝影

全球視訊與教育解決方案領導廠商ViewSonic為推動教育科技發展不遺餘力， 於「臺灣教育科技展（EdTech Taiwan 2020）」中，發表2020年的重點策略與成果回顧。COVID-19疫情加速全球教育界教室4.0數位轉型的腳步，ViewSonic不僅提供數位與遠距教學的軟硬體整合解決方案，亦透過整合教育產業生態系、推廣複合教學（Hybrid Teaching），以及建立myViewBoard創新數位教育分享社群等創新作法，持續深化全方位數位教育，以因應後疫情時代的需求。

ViewSonic董事長朱家良表示，回顧2020年，疫情讓世界按下暫停鍵，ViewSonic不但沒有停下腳步，反而走得更快。我們過去7個月走訪全台校園，深入了解教學需求、解決問題，並邀集教育界夥伴為更好的未來一起努力。」他強調，「數位化是未來全球各國發展的競爭力。我們期望運用ViewSonic在全球發展教育科技的成功經驗，共同攜手台灣教育產業，打造台灣教育科技國家隊，提升台灣教育科技產業，打入世界盃，讓台灣教育數位化進程成為全球的標竿。

他指出，今年疫情衝擊造成全球景氣低迷，ViewSonic在2020年交出亮眼的成績單。除了榮獲美國最具公信力的IT媒體PC Mag票選認證為2020最佳顯示器品牌，在市場表現上，根據市調機構NPD Group的報告指出，美國互動數位白板(Interactive display)整體市場於2020年前三季成長率僅4%，ViewSonic互動數位白板銷售卻創下成長率高達44%的佳績，市占率躍居美國第一大品牌。

在台灣ViewSonic落實推廣全方位教育科技的承諾，持續推動「環境、師資、課程」。在環境上，整合教育產業生態系，攜手中央與地方政府、線上學習平台、教科書業者和補教業，與台大、台師大、高師大、中原大學、逢甲大學、淡江大學等頂尖公私立學校合作，積極整合教育生態系統。在師資上，除了每個月舉辦多場數位師資培訓，更致力推動結合實體與線上的複合教學。

課程方面，在「ViewSonic創新教室」Facebook和YouTube平台上，ViewSonic與老師合作推出一系列線上直播課程「素養100 科技領航」，擴散複合教學經驗。為了加速數位課程發展，亦建立myViewBoard教學分享社團，短短半年內就吸引逾千名老師加入，共享教學資源及教育科技新知。

ViewSonic於2020年全台灣高中、國中、小學共建置超過3,000間myViewBoard創新教室。作為教育科技的創新者，ViewSonic於今年九月協助中原大學打造全球第一間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom 複合教學教室，以協助老師與學生解決遠距教學的痛點。

「2020臺灣科技教育展」期間，ViewSonic將於展區舉辦多達40場名師講習，號召翻轉教育生態系裡最重要的名師及合作夥伴，暢談前瞻教育科技應用與數位教學經驗，充分展現ViewSonic在整合教育生態系的努力成果。

展望未來，ViewSonic將致力經營教育生態系，與所有成員共同推動「教室4.0」—從1.0的黑板、2.0的投影機、3.0的線上影音平台、進化到4.0的數位即時互動教學。期盼集結教育科技與生態系的力量，加速建構全新數位教學環境並協助學校布署遠距教學，以發展更多創新教學模式，進而讓全球各地教學現場都能受惠，達成真正教育平權與數位改革的願景。

ViewSonic從解決老師痛點出發， 以myViewBoard數位平台整合教育生態系。記者張義宮／攝影
ViewSonic從解決老師痛點出發， 以myViewBoard數位平台整合教育生態系。記者張義宮／攝影

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