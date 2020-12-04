經濟解析／三星搶設備、搶單 搶得過台積電嗎？

台積電（2330）在先進製程上領先競爭對手，三星電子則是步步進逼，近期陸續傳出積極拉攏艾司摩爾（ASML），希望搶先拿下一代EUV設備供應，高通最新5G旗艦晶片「驍龍888」也由三星代工；法人認為，三星搶單對目前的台積電來說沒什麼影響，但是台灣封測廠卻可望受惠，另外，如果三星5奈米良率不夠好，對IC設計反倒可能是潛藏的利基。

三星近來傳出不少的消息，引來市場關注台積電與三星在先進製程的競爭、及訂單的爭奪等議題，外電報導，三星為了追趕台積電在先進製程上的進度，副會長李在鎔10月前往荷蘭拜會ASML執行長Peter Wennink，ASML則是回訪三星，且由Peter Wennink帶領高層前往三星，三星希望能搶在台積電之前，先取得下一代EUV設備供應。

另外，高通發表最新5G旗艦晶片「驍龍888」，證實是由三星的5奈米代工，是首度從台積電手中奪得高通5G旗艦晶片代工訂單，三星獲得高通這筆代工訂單，也引來市場關注，後續是否會從台積電手中搶下更多國際大廠的訂單；另外，三星在中美中關係緊張的情勢下，趁機擴大在中國的市場，鎖定海思以外的客戶進行布局。

台經院研究員劉佩真表示，三星是台積電最大的競爭對手，且緊追不捨，除了動作頻頻企圖搶先取得EUV設備外，同時也趁著美中貿易戰，台積電無法施展身手的機會，採取向中國市場靠攏的策略，目的在先行拓展中國的客戶及市場。

另外，高通為何將5G旗艦晶片代工訂單交由三星以5奈米製造?劉佩真分析三大可能因素，一是台積電的產能已經滿載到明年；二是三星本身就是高通的客戶，雙方的合作關係，讓高通必須下一些訂單給三星；三是三星可能以低價搶單。

劉佩真認為，即使高通釋出5奈米訂單交給三星代工，但據了解，3奈米訂單仍可能回歸台積電；另外，值得觀察的是，三星5奈米尚未大幅量產，後續的良率表現將有不同的影響及發展。

劉佩真強調，以台積電目前在先進製程的布局及進度來看，仍是領先其他對手，即使三星拿到EUV設備，但正式生產時也還需要時間來磨合，目前包括三星搶 設備、甚至是所謂的搶單，對台積電沒有什麼影響。

法人則是表示，良率問題將會是一個關鍵的影響因素，如果出現良率隱憂，對台廠來說，反倒可能受惠，主要是在台積電與聯發科強強聯手下，如果高通晶片因良率而生產不順，可能出現版圖牽動效應，成為IC設計業者潛藏利基。

法人同時分析，隨著台積電、三星兩強在先進製程上的推進，高階的封測都是台廠的天下，因此，封測業將成為即刻受惠的族群。