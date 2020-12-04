元太揪伴發表電子紙新技術 搶攻穿戴裝置商機

電子紙大廠元太（8069）今（4）日宣布，與軟性及非玻璃電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic合作，發表全球第一款採用E Ink先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper, ACeP）技術的軟性全彩電子紙。元太董事長李政昊表示，這項新品透過Plastic Logic先進的OTFT背板技術，可以讓全彩電子紙更適用於穿戴式裝置應用。

元太在去年6月就宣布與Plastic Logic展開策略投資、深化技術合作，目標打造適用於穿戴式裝置的軟性電子紙顯示器，如今成功達成，讓元太在進軍穿戴市場路上增添不小助力。

元太指出，ACeP是全反射式的彩色電子紙顯示技術，透過帶色的粒子，無需使用彩色濾光片（CFA）就可實現全彩顯示效果。目前ACeP顯示技術已導入在電子廣告看板應用，與Plastic Logic的合作可擴大這項顯示技術的應用範疇，將全彩電子紙技術帶入穿戴式裝置等需要輕薄與軟性兼具的顯示應用領域。

Plastic Logic擁有領先的有機薄膜電晶體（OTFT）背板技術，具備高解析度、輕薄、以及超低耗電的特性，與常規玻璃基板TFT背板相比，OTFT背板具備更好的堅固與輕薄的特性，因此適用於穿戴式裝置應用。

Plastic Logic執行長Tim Burne表示，公司的軟性、非玻璃基板的顯示器因為更加輕薄，讓顯示介面可與穿戴式裝置整合，像是智慧首飾、智慧服飾等。此外，Plastic Logic全新的IridisTM軟性彩色顯示器可讓客戶更快將新的彩色應用導入市場，且具備更好的成本效益，相關的開發評估套件即將在今年年末上市。

市場研究機構IDTechEx指出，穿戴式裝置市場規模預計到2026年可超過1,500億美元，其中，醫療、健身等用途會是主要的應用領域，而電子紙持續顯示不耗電的特性，結合OTFT的軟性可撓特點，讓電子紙用於設計開發穿戴式裝置上更有潛力。