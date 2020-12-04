快訊

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

遭5.6萬人贊同是現代版趙高 蘇貞昌：這不是事實

元太揪伴發表電子紙新技術 搶攻穿戴裝置商機

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

電子紙大廠元太（8069）今（4）日宣布，與軟性及非玻璃電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic合作，發表全球第一款採用E Ink先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper, ACeP）技術的軟性全彩電子紙。元太董事長李政昊表示，這項新品透過Plastic Logic先進的OTFT背板技術，可以讓全彩電子紙更適用於穿戴式裝置應用。

元太在去年6月就宣布與Plastic Logic展開策略投資、深化技術合作，目標打造適用於穿戴式裝置的軟性電子紙顯示器，如今成功達成，讓元太在進軍穿戴市場路上增添不小助力。

元太指出，ACeP是全反射式的彩色電子紙顯示技術，透過帶色的粒子，無需使用彩色濾光片（CFA）就可實現全彩顯示效果。目前ACeP顯示技術已導入在電子廣告看板應用，與Plastic Logic的合作可擴大這項顯示技術的應用範疇，將全彩電子紙技術帶入穿戴式裝置等需要輕薄與軟性兼具的顯示應用領域。

Plastic Logic擁有領先的有機薄膜電晶體（OTFT）背板技術，具備高解析度、輕薄、以及超低耗電的特性，與常規玻璃基板TFT背板相比，OTFT背板具備更好的堅固與輕薄的特性，因此適用於穿戴式裝置應用。

Plastic Logic執行長Tim Burne表示，公司的軟性、非玻璃基板的顯示器因為更加輕薄，讓顯示介面可與穿戴式裝置整合，像是智慧首飾、智慧服飾等。此外，Plastic Logic全新的IridisTM軟性彩色顯示器可讓客戶更快將新的彩色應用導入市場，且具備更好的成本效益，相關的開發評估套件即將在今年年末上市。

市場研究機構IDTechEx指出，穿戴式裝置市場規模預計到2026年可超過1,500億美元，其中，醫療、健身等用途會是主要的應用領域，而電子紙持續顯示不耗電的特性，結合OTFT的軟性可撓特點，讓電子紙用於設計開發穿戴式裝置上更有潛力。

電子紙 元太 TFT

延伸閱讀

台大研發穿戴裝置＋遠距平台 睡眠呼吸中止照護不斷線

元太 強攻零接觸商機

北榮三總合作AI穿戴裝置防猝死 馮世寬：上立院都要戴

3C產品壞了你都丟去哪？各通路回收品項告訴你 還能換超商抵用金

相關新聞

元太與Plastic Logic攜手合作 推出首款軟性全彩電子紙

元太科技（8069）與Plastic Logic攜手合作發表全球首款軟性全彩電子紙技術，為穿戴式裝置市場提供創新的軟性彩...

金寶新任總座陳威昌：明年營收可望大幅成長

金寶（2312）新任總經理陳威昌今日首度亮相，說明公司明年營運展望，他表示，今年是低潮，但明年營收可望大幅成長，雖然疫情...

聯電收漲停47.6元、市值5,913億 擠下台塑居台股第八大

台股今（4）日順利站上萬四，聯電（2303）表現強勢，終場收在漲停47.6元，上漲4.3元，創下2002年5月來的波段新...

鴻海11月營收創高、外資喊目標價102元 市值居第二

鴻海（2317）11月合併營收創新高，外資看好12月營收維持高檔，重申優於大盤評等，目標價102元；在營收亮眼的基本面題...

華新科公開收購閎暉 未達最低門檻

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但應賣股數僅 14.2 萬股，未...

聯電市值攀高 超越台塑躍居台股第8

美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。聯電在市場看好可望受惠下，股價一度達46.25元，市值57...

臉書「商店」功能在台上線 可免費開店上架商品

Facebook（臉書）昨表示將啟動升級的「Made by Taiwan 二○二○」計畫，在台灣投入更多資源，主打新經濟...

台達電董座海英俊：電子業助醫學進化

台達電董事長海英俊昨（3）日表示，隨氣候變遷，世界各地許多生態都發生改變，人類將面對更多醫學上的變化，電子業能扮演的角色...

醫療科技展開幕 台塑、宏碁合攻智慧醫材

台塑集團攜手宏碁旗下宏碁智醫，昨（3）日宣布推出全新的「眼底AI智慧醫療系統」，號稱只要一張眼底圖就可檢測全身疾病，9月...

義隆微控制器喊漲 產能吃緊到明年Q2

晶圓代工產能吃緊，IC設計商義隆董事長葉儀晧昨（3）日表示，已通知客戶微控制器（MCU）產品將從明年1月1日起調漲價格，...

台積電優良供應商 三台廠入列

台積電今年5奈米順利領先對手量產，得力於供應鏈夥伴支持。台積電昨（3）日舉辦第20屆供應鏈管理論壇，感謝所有供應商夥伴，...

美光跳電 有驚無險

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠區昨（3）日發生跳電事件，市場關注是否造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動。據...

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

央行直接棄守了？新台幣盤中升逾3角至28.304元

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

面板驅動IC封測 供不應求

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。