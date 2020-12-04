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駭客事件頻傳 安碁資訊2021年營運更上一層樓

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）總經理吳乙南今日表示，明年度營運重心將放在OT（運營科技），且此業務將持續成長，尤其是在交通、能源與水利領域，因此看好安碁資訊整體2021年營運將持續成長。

此外，在海外業務方面，安碁資訊在印尼、泰國合作夥伴因應國內資安的新需求，已經啟動資安檢測相關服務，預計在第四季對當地企業提供服務端點威脅服務。該公司也表示，目前印尼與泰國的電商、金融業對資安服務需求殷切，今年度整體海外營收可望衝高至500萬元，年增66%，隨著明年在印尼、泰國增加新業務，樂觀看待明年海外營收表現。

安碁資訊受惠資安顧問服務及資安平台建置服務的挹注，11月營收月增5.6%，仍維持營收雙位數年成長，累計前11月營收為6.77億元，已超越去年全年度營收。

安碁自結11月營收0.68億元，月增5.6%、年增17.4%，維持雙位數年成長。累計今年前11月營收6.77億元，年增22.8%，已超越去年全年度營收，為IPO以來新高。

安碁資訊主要三大業務包含資安整合監控及防護服務、資安顧問服務（SOC）、資安平台建置服務等。安碁資訊指出，前11月營收成長，主要是來自資安顧問服務及資安平台建置服務挹注，營收年成長均超過五成。

營收 資安 泰國

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