外資：iPhone 12拉貨強 鴻海旺到明年Q1
鴻海（2317）昨日公布 11月營收表現搶眼，外資認為，鴻海營收比預期高出6%，主要歸功於新款iPhone 12機與新MacBook機型的推出，外資更預估，鴻海本季營收將達到1.83兆元，季增42%、年增5%。且因為5G iPhone 12需求強勁，明年第一季營收也可望表現強勁。
外資指出，雖然鴻海伺服器出貨量與上一個月相比略有下降，但有望達到第4季營收與上一季持平的預期。本季旗艦項目的出貨增加，除了iPhone 12系列外，新款Macbook Air和MacBook Pro、iPad系列、Apple Watch 6、Sony PS5等。外資預計5G需求強勁將帶動iPhone 12的出貨量，可望拉動鴻海2021年第一季度表現強勁，單季營收年增率有望超過三成。
鴻海受惠於iPhone 12系列熱賣激勵，11月營收來到6,813.75億元，月增11.2%、年增13.1%，不僅為今年單月新高，且為歷年單月新高紀錄。累計今年前11個月營收4.64兆元，年減3.3%。
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