快訊

鐵騎、高教機到潛艦：台灣下一代自製武器大夢

詭異！男子死後被製成標本 一路兜風還參加自己喪禮

外資：iPhone 12拉貨強 鴻海旺到明年Q1

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）昨日公布 11月營收表現搶眼，外資認為，鴻海營收比預期高出6%，主要歸功於新款iPhone 12機與新MacBook機型的推出，外資更預估，鴻海本季營收將達到1.83兆元，季增42%、年增5%。且因為5G iPhone 12需求強勁，明年第一季營收也可望表現強勁。

外資指出，雖然鴻海伺服器出貨量與上一個月相比略有下降，但有望達到第4季營收與上一季持平的預期。本季旗艦項目的出貨增加，除了iPhone 12系列外，新款Macbook Air和MacBook Pro、iPad系列、Apple Watch 6、Sony PS5等。外資預計5G需求強勁將帶動iPhone 12的出貨量，可望拉動鴻海2021年第一季度表現強勁，單季營收年增率有望超過三成。

鴻海受惠於iPhone 12系列熱賣激勵，11月營收來到6,813.75億元，月增11.2%、年增13.1%，不僅為今年單月新高，且為歷年單月新高紀錄。累計今年前11個月營收4.64兆元，年減3.3%。

營收 鴻海 iPhone 12

延伸閱讀

iPhone 12 Pro Max相機盲測首輪就落敗 台灣品牌奪百萬網友票選冠軍

鴻海11月營收創高、外資喊目標價102元 市值居第二

外資背書鴻海營收拚新高 目標價喊到102元

迎接年底購車潮 SUM買車抽iPhone

相關新聞

聯電收漲停47.6元、市值5,913億 擠下台塑居台股第八大

台股今（4）日順利站上萬四，聯電（2303）表現強勢，終場收在漲停47.6元，上漲4.3元，創下2002年5月來的波段新...

鴻海11月營收創高、外資喊目標價102元 市值居第二

鴻海（2317）11月合併營收創新高，外資看好12月營收維持高檔，重申優於大盤評等，目標價102元；在營收亮眼的基本面題...

華新科公開收購閎暉 未達最低門檻

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但應賣股數僅 14.2 萬股，未...

聯電市值攀高 超越台塑躍居台股第8

美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。聯電在市場看好可望受惠下，股價一度達46.25元，市值57...

臉書「商店」功能在台上線 可免費開店上架商品

Facebook（臉書）昨表示將啟動升級的「Made by Taiwan 二○二○」計畫，在台灣投入更多資源，主打新經濟...

台達電董座海英俊：電子業助醫學進化

台達電董事長海英俊昨（3）日表示，隨氣候變遷，世界各地許多生態都發生改變，人類將面對更多醫學上的變化，電子業能扮演的角色...

醫療科技展開幕 台塑、宏碁合攻智慧醫材

台塑集團攜手宏碁旗下宏碁智醫，昨（3）日宣布推出全新的「眼底AI智慧醫療系統」，號稱只要一張眼底圖就可檢測全身疾病，9月...

義隆微控制器喊漲 產能吃緊到明年Q2

晶圓代工產能吃緊，IC設計商義隆董事長葉儀晧昨（3）日表示，已通知客戶微控制器（MCU）產品將從明年1月1日起調漲價格，...

台積電優良供應商 三台廠入列

台積電今年5奈米順利領先對手量產，得力於供應鏈夥伴支持。台積電昨（3）日舉辦第20屆供應鏈管理論壇，感謝所有供應商夥伴，...

美光跳電 有驚無險

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠區昨（3）日發生跳電事件，市場關注是否造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動。據...

面板驅動IC封測 供不應求

全球最大驅動IC封測廠頎邦昨（3）日舉行股東臨時會，董事長吳非艱指出，面板驅動IC封測和射頻前端模組需求維持高檔、供不應...

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

蘋果新品發威，在iPhone 12 系列全球熱賣，以及新款MacBook、Apple Watch 助攻下，帶動蘋果最大組...

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

龍巖啟動接班 李世聰女兒接任董事長

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。