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華新科公開收購閎暉未成就 法人：沒有溢價不具吸引力

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但未達最低收購數量，因此公開收購條件未能成就，對未能成就的原因，市場法人認為，公開收購價格和市場價格相當，甚至低於市價，是未能成就的主要原因。

華新科在11月初時，宣布以每股30元價格公開收購閎暉5%至9.9%股權，預定最高收購數量約594萬股，最低收購數量約300萬股，公開收購期間從11月4日起到12月3日止。

以華新科公開收購期間的股價走勢，比較華新科的公開收購價格每股30元來看，11月4日時，閎暉股價就在29.5元上下小幅震盪，市場法人指出，過去公開收購的案例，若是公開收購價格明顯高於市價，常見到公開收購期間一開始，股價就大幅拉升到接近公開收購價附近，但華新科的公開收購價格，幾乎貼近市價，因此從閎暉的股價和成交量，均沒有對公開收購有明顯的反應。

市場法人進一步指出，到11月19日時，閎暉股價更首度在近期突破30元關卡之上，之後更是一路上漲至波段高點35.4元，直到昨（3）日公開收購期間屆滿，閎暉股價也都力挺在33元至34元之間，在股價高於公開收購價格的情況下，收購案未能成就，市場法人認為其結果已可預期。

至於華新科的公開收購價格僅貼近原本市價，市場分析師則認為，主要由於華新科已是閎暉最大單一股東，已持股15%，不僅已掌握二席董事席位，華新科董事長焦佑衡也兼任閎暉董事長一職，在對閎暉已具實質影響力之下，公司不會拉高公開收購的價格也是在市場預期之中。

華新科 閎暉

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