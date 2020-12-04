快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

比特幣仍相當強勢 概念股今飆風再起

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

比特幣近期在19,100美元上下徘徊，已經到19,300美元附近，所以比特幣仍相當強勢，今日盤中也拉動撼訊（6150）、鈺創（5351）盤中攻上漲停，麗臺（2465）強漲超過8%，青雲（5386）、承啟（2425）、映泰（2399）早盤也有3.3%以上的漲幅。

展望2021年，鈺創董事長盧超群釋出樂觀訊息，今年儘管碰上疫情，明年初的CES(消費電子大展)將以線上呈現，鈺創首度被規畫在XR展區，將大秀鈺太2021年三大主軸，即3D感測識別、小型DRAM/RPC DRAM，以及USB 4.0。

比特幣去年因礦災影響，價格一度跌破萬元，不過今年比特幣重啟漲勢，近期又在全球避險情緒帶動下，成為資金避險標的。台廠中除撼訊、青雲、麗臺外，挖礦概念股還包含華擎（3515） 、映泰、承啟、技嘉（2376）、微星（2377）等都可望受惠比特幣挖礦商機。

不過，板卡廠普遍對挖礦商機、庫存保守看待。展望今年，板卡廠也普遍看好隨著在超微、輝達等新品推出下，可望帶動買氣。

加密貨幣資產管理和金融技術公司TwoPrime首席執行官馬克說，加密貨幣市場在新冠肺炎疫情期間表現良好，部分原因是當風險增加時，加密貨幣會像黃金一樣成為「避難所」。

也有分析師認為，比特幣持續看俏，也與美元走軟有關。對衝基金大佬、億萬富翁Paul Tudor Jones認為，現階段美聯儲空前的量化寬鬆政策已經確定走向通貨膨脹，這有利於天然通縮的數位加密貨幣。

比特幣 加密貨幣 鈺創

延伸閱讀

羅比尼：比特幣價格被操控

比特幣崩 一天跌掉2,000美元

挖礦概念股 關注哪幾檔？

比特幣急挫8.7%跌破18,000美元 激烈超買後回檔

相關新聞

聯電市值攀高 超越台塑躍居台股第8

美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。聯電在市場看好可望受惠下，股價一度達46.25元，市值57...

華新科公開收購閎暉 未達最低門檻

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但應賣股數僅 14.2 萬股，未...

臉書「商店」功能在台上線 可免費開店上架商品

Facebook（臉書）昨表示將啟動升級的「Made by Taiwan 二○二○」計畫，在台灣投入更多資源，主打新經濟...

台達電董座海英俊：電子業助醫學進化

台達電董事長海英俊昨（3）日表示，隨氣候變遷，世界各地許多生態都發生改變，人類將面對更多醫學上的變化，電子業能扮演的角色...

醫療科技展開幕 台塑、宏碁合攻智慧醫材

台塑集團攜手宏碁旗下宏碁智醫，昨（3）日宣布推出全新的「眼底AI智慧醫療系統」，號稱只要一張眼底圖就可檢測全身疾病，9月...

義隆微控制器喊漲 產能吃緊到明年Q2

晶圓代工產能吃緊，IC設計商義隆董事長葉儀晧昨（3）日表示，已通知客戶微控制器（MCU）產品將從明年1月1日起調漲價格，...

台積電優良供應商 三台廠入列

台積電今年5奈米順利領先對手量產，得力於供應鏈夥伴支持。台積電昨（3）日舉辦第20屆供應鏈管理論壇，感謝所有供應商夥伴，...

美光跳電 有驚無險

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠區昨（3）日發生跳電事件，市場關注是否造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動。據...

面板驅動IC封測 供不應求

全球最大驅動IC封測廠頎邦昨（3）日舉行股東臨時會，董事長吳非艱指出，面板驅動IC封測和射頻前端模組需求維持高檔、供不應...

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

蘋果新品發威，在iPhone 12 系列全球熱賣，以及新款MacBook、Apple Watch 助攻下，帶動蘋果最大組...

創投公會理事長邱德成：5G與AI產業將成為台灣之光

創投公會與股權投資協會今天聯合舉辦2020投資台灣高峰論壇，創投公會理事長邱德成表示，台灣在5G及AI的產業上的發展有相...

只占獲利的1% 大立光為何還是要做隱形眼鏡？

股王大立光（3008）是台股中的每股獲利（EPS）王，主力產品除了光學鏡頭外，其實也有隱形眼鏡這個品項。

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

龍巖啟動接班 李世聰女兒接任董事長

行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。