比特幣仍相當強勢 概念股今飆風再起

比特幣近期在19,100美元上下徘徊，已經到19,300美元附近，所以比特幣仍相當強勢，今日盤中也拉動撼訊（6150）、鈺創（5351）盤中攻上漲停，麗臺（2465）強漲超過8%，青雲（5386）、承啟（2425）、映泰（2399）早盤也有3.3%以上的漲幅。

展望2021年，鈺創董事長盧超群釋出樂觀訊息，今年儘管碰上疫情，明年初的CES(消費電子大展)將以線上呈現，鈺創首度被規畫在XR展區，將大秀鈺太2021年三大主軸，即3D感測識別、小型DRAM/RPC DRAM，以及USB 4.0。

比特幣去年因礦災影響，價格一度跌破萬元，不過今年比特幣重啟漲勢，近期又在全球避險情緒帶動下，成為資金避險標的。台廠中除撼訊、青雲、麗臺外，挖礦概念股還包含華擎（3515） 、映泰、承啟、技嘉（2376）、微星（2377）等都可望受惠比特幣挖礦商機。

不過，板卡廠普遍對挖礦商機、庫存保守看待。展望今年，板卡廠也普遍看好隨著在超微、輝達等新品推出下，可望帶動買氣。

加密貨幣資產管理和金融技術公司TwoPrime首席執行官馬克說，加密貨幣市場在新冠肺炎疫情期間表現良好，部分原因是當風險增加時，加密貨幣會像黃金一樣成為「避難所」。

也有分析師認為，比特幣持續看俏，也與美元走軟有關。對衝基金大佬、億萬富翁Paul Tudor Jones認為，現階段美聯儲空前的量化寬鬆政策已經確定走向通貨膨脹，這有利於天然通縮的數位加密貨幣。