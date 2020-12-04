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面板漲勢不歇 雙虎股價開紅盤

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板近期行情火熱、漲勢不歇，今（4）日雙虎友達（2409）開盤後持續強漲，盤中數度亮燈漲停，群創（3481）股價也不遑多讓、漲幅將近9%，中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）也有4~7%的漲幅，整體面板族群相互帶動，成為盤面焦點。

友達、群創今日開盤後一路走高，股價分別來到15.4元及12.9元，各上漲1.4元及1.1元，股價再度創下近期波段新高，其中友達更是達到5年多以來的新高點。彩晶盤中股價一度來到12.3元，上漲0.85元，漲幅逾7%；凌巨股價也曾到達12.75元，上漲0.55元，漲幅約4.5%。

近期面板需求持續強勢，友達總經理柯富仁昨日表示，預期「接下來兩個季度還是需求向上」，隨著疫情新常態以及5G世代來臨，相關應用越來越成熟，顯示器或面板將會是無可替代的主要人機溝通介面，顯示器在智慧方案中也會扮演越來越重要的角色。

不過柯富仁指出，近期IC、MCU及玻璃等供應都較為緊張，面板下游需求強勢，看到上游跟需求有一段落差。彩晶昨日也表示，目前在電源管理晶片、主動元件最為緊張，偏光板廠商也認為第4季會比較緊繃，玻璃則是部分世代的供給會有隱憂，將持續與供應商溝通。

友達、群創除了近期本業強勁，在醫療應用等領域也有所斬獲。雙虎昨日起與多家面板廠商，共同參加「台灣醫療科技展」，友達展出自家高階3D手術用顯示器解決方案，包括領先全球搭載醫療級Mini LED技術的32吋4K超擬真手術用顯示器整機，以及應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板等；群創旗下睿生光電也展出X光相關應用的醫療產品。

據了解，目前友達和群創合力供應全球約六成的專業醫療面板，台灣已是醫療面板最大供應國。而目前醫療面板龍頭日本Panasonic，已在去年宣布要關閉LCD面板廠，旗下Panasonic Liquid Crystal Display（PLD）將於2021年停止LCD面板的生產業務，友達、群創伺機而動要爭搶醫療面板龍頭寶座。

面板 友達

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