快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

研華Azure夥伴技術與服務分享會 攜手企業創雲端商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395）針對「Azure經銷、物聯網、雲端資安」等主題，自本年11月起舉辦「研華Azure夥伴技術與服務分享會」系列活動，首發場在11月17日於林口新創園登場。研華為微軟Azure雲服務的官方代理商，本系列活動為研華與微軟在中南部的首次Azure經銷商招募活動，南部場今日於微軟高雄辦公室舉辦，中部場將在12月23日於研華台中辦公室舉辦，以深度耕耘全台市場，強化研華與各地經銷商的連結。

會中除了探討研華針對Azure提供的物聯網解決方案及資安加值方案，並說明研華Azure經銷商的最新權益，也邀請微軟介紹「雲端特快車計畫」，共同協助Azure經銷商拓展商機。

研華身為Azure Cloud Solution Provider (CSP)，除了提供雲服務的銷售與移轉，亦同步整合三大軟體廠商Acronis、McAfee、微軟及研華自家的加值服務，讓客戶享受一站式的購買與服務。研華在去(2019)年更進一步成為微軟CSP的雲端代理商，代表研華可以招募經銷商攜手拓展雲服務，與合作夥伴共創商機。為協助經銷商優化Azure使用體驗，研華提供完整的雲端健檢服務，包含節費調整與建議、效能優化評估、雲端資安導航等。

此外，透過電子報與線上、線下活動，宣傳Azure知識與服務新訊，並由Azure認證的專業團隊，給予解決方案架構指導及技術支援，搭配研華豐富的行銷資源與夥伴生態系，以期進一步強化經銷商的技術能量與宣傳曝光。

隨著智慧化趨勢加快，物聯網快速落地，系統架構也漸趨龐大，底層設備數量大幅成長，工業物聯網與智慧建築系統在第一線的設備往往輕易破千，智慧城市與智慧交通的設備數量更是上萬台。如何在短時間內讓大量的設備連線，連線後又該如何有效管理，這都是目前市場的痛點。

不同以往繁雜的設備管理工具，研華WISE- DeviceOn智能設備維運管理軟體，提供高效可靠的遠端設備管理、設備軟體升級(OTA)和可視化管理等功能，採用專為維運管理所設計的直覺圖像式使用介面，讓開/關電源和排除故障等即時操作更加輕鬆便利，並可搭載於研華全系列硬體，協助企業大幅提升設備管理效率。WISE-DeviceOn能快速串起設備與Azure的資料，透過Azure上多種PaaS (IoT Hub, Cosmos DB等)來承載巨量資料、大數據分析，進而將資料分類做AI模型設計。Azure的高彈性跟可用性更可使WISE-DeiviceOn集中管理多達一百萬台裝置，大量提升遠端設備管理的規模。

研華 微軟 物聯網

延伸閱讀

電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購

研華搶工業物聯網商機 加速驅動數位轉型

研華搶中國新基建、十四五計畫 加速生態布局

微軟新專利！用AI分析肢體動作及表情 揪出不專心開會的人

相關新聞

聯電市值攀高 超越台塑躍居台股第8

美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。聯電在市場看好可望受惠下，股價一度達46.25元，市值57...

華新科公開收購閎暉 未達最低門檻

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但應賣股數僅 14.2 萬股，未...

臉書「商店」功能在台上線 可免費開店上架商品

Facebook（臉書）昨表示將啟動升級的「Made by Taiwan 二○二○」計畫，在台灣投入更多資源，主打新經濟...

台達電董座海英俊：電子業助醫學進化

台達電董事長海英俊昨（3）日表示，隨氣候變遷，世界各地許多生態都發生改變，人類將面對更多醫學上的變化，電子業能扮演的角色...

醫療科技展開幕 台塑、宏碁合攻智慧醫材

台塑集團攜手宏碁旗下宏碁智醫，昨（3）日宣布推出全新的「眼底AI智慧醫療系統」，號稱只要一張眼底圖就可檢測全身疾病，9月...

義隆微控制器喊漲 產能吃緊到明年Q2

晶圓代工產能吃緊，IC設計商義隆董事長葉儀晧昨（3）日表示，已通知客戶微控制器（MCU）產品將從明年1月1日起調漲價格，...

台積電優良供應商 三台廠入列

台積電今年5奈米順利領先對手量產，得力於供應鏈夥伴支持。台積電昨（3）日舉辦第20屆供應鏈管理論壇，感謝所有供應商夥伴，...

美光跳電 有驚無險

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠區昨（3）日發生跳電事件，市場關注是否造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動。據...

面板驅動IC封測 供不應求

全球最大驅動IC封測廠頎邦昨（3）日舉行股東臨時會，董事長吳非艱指出，面板驅動IC封測和射頻前端模組需求維持高檔、供不應...

iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創新高

蘋果新品發威，在iPhone 12 系列全球熱賣，以及新款MacBook、Apple Watch 助攻下，帶動蘋果最大組...

創投公會理事長邱德成：5G與AI產業將成為台灣之光

創投公會與股權投資協會今天聯合舉辦2020投資台灣高峰論壇，創投公會理事長邱德成表示，台灣在5G及AI的產業上的發展有相...

只占獲利的1% 大立光為何還是要做隱形眼鏡？

股王大立光（3008）是台股中的每股獲利（EPS）王，主力產品除了光學鏡頭外，其實也有隱形眼鏡這個品項。

熱門新聞

台積電認證 點名15家優良供應商

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

龍巖啟動接班 李世聰女兒接任董事長

行政院宣示五面向打炒房 房市名嘴：只是在做表面

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。