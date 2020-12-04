研華Azure夥伴技術與服務分享會 攜手企業創雲端商機

全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395）針對「Azure經銷、物聯網、雲端資安」等主題，自本年11月起舉辦「研華Azure夥伴技術與服務分享會」系列活動，首發場在11月17日於林口新創園登場。研華為微軟Azure雲服務的官方代理商，本系列活動為研華與微軟在中南部的首次Azure經銷商招募活動，南部場今日於微軟高雄辦公室舉辦，中部場將在12月23日於研華台中辦公室舉辦，以深度耕耘全台市場，強化研華與各地經銷商的連結。

會中除了探討研華針對Azure提供的物聯網解決方案及資安加值方案，並說明研華Azure經銷商的最新權益，也邀請微軟介紹「雲端特快車計畫」，共同協助Azure經銷商拓展商機。

研華身為Azure Cloud Solution Provider (CSP)，除了提供雲服務的銷售與移轉，亦同步整合三大軟體廠商Acronis、McAfee、微軟及研華自家的加值服務，讓客戶享受一站式的購買與服務。研華在去(2019)年更進一步成為微軟CSP的雲端代理商，代表研華可以招募經銷商攜手拓展雲服務，與合作夥伴共創商機。為協助經銷商優化Azure使用體驗，研華提供完整的雲端健檢服務，包含節費調整與建議、效能優化評估、雲端資安導航等。

此外，透過電子報與線上、線下活動，宣傳Azure知識與服務新訊，並由Azure認證的專業團隊，給予解決方案架構指導及技術支援，搭配研華豐富的行銷資源與夥伴生態系，以期進一步強化經銷商的技術能量與宣傳曝光。

隨著智慧化趨勢加快，物聯網快速落地，系統架構也漸趨龐大，底層設備數量大幅成長，工業物聯網與智慧建築系統在第一線的設備往往輕易破千，智慧城市與智慧交通的設備數量更是上萬台。如何在短時間內讓大量的設備連線，連線後又該如何有效管理，這都是目前市場的痛點。

不同以往繁雜的設備管理工具，研華WISE- DeviceOn智能設備維運管理軟體，提供高效可靠的遠端設備管理、設備軟體升級(OTA)和可視化管理等功能，採用專為維運管理所設計的直覺圖像式使用介面，讓開/關電源和排除故障等即時操作更加輕鬆便利，並可搭載於研華全系列硬體，協助企業大幅提升設備管理效率。WISE-DeviceOn能快速串起設備與Azure的資料，透過Azure上多種PaaS (IoT Hub, Cosmos DB等)來承載巨量資料、大數據分析，進而將資料分類做AI模型設計。Azure的高彈性跟可用性更可使WISE-DeiviceOn集中管理多達一百萬台裝置，大量提升遠端設備管理的規模。