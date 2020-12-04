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華新科公開收購閎暉 未達最低門檻

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
華新科董事長焦佑衡。記者李孟珊／攝影。
華新科董事長焦佑衡。記者李孟珊／攝影。

被動元件大廠華新科（2492）今（4）日公告，該公司公開收購閎暉（3311）期間已屆滿，但應賣股數僅 14.2 萬股，未達最低收購數量 300 萬股，因此公開收購條件未能成就。

華新科在11月初時，宣布以每股30元價格公開收購閎暉5%至9.9%股權，預定最高收購數量約594萬股，最低收購數量約300萬股，公開收購期間從11月4日起到12月3日止。

華新科原本希望藉由此次公開收購，拉高對閎暉持股，而公開收購之前，華新科已持有閎暉15%股權，並且掌握兩席董事席次。

不過，在本次公開收購期間，到12月3日止總計14萬2030股參與應賣，以閎暉股本約6億元計算，等同僅0.236%的閎暉股東參與應賣，以致未達最低收購門檻300萬股，因此華新科公告該公開收購案未成就，實際成交數量為 0 股。

目前華新科已持有閎暉15% 股權，仍是最大單一股東，除了持有兩席董事外，華新科董事長焦佑衡也兼任閎暉董事長一職。

華新科 閎暉

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