面板需求維持向上 友達股價創近五年新高

面板大廠友達（2409）今（4）日開盤後一路強漲，盤中高點一度上漲1.4元、來到15.4元亮燈漲停，這也是友達股價近五年多的新高點。面板族群今日整體帶動向上，包括群創（3481）也上漲超過8%，中小尺寸面板廠彩晶（6116）、凌巨（8105）都有4~7%的漲幅。

近期面板需求持續強勢，友達總經理柯富仁昨日表示，預期接下來二個季度面板需求將維持向上，隨著疫情新常態以及5G世代來臨，相關應用越來越成熟，顯示器或面板將會是無可替代的主要人機溝通介面，顯示器在智慧方案中也會扮演越來越重要的角色。

除了本業強勁，友達在新事業發展也有所斬獲。友達昨日與群創、達運（6120）等多家面板廠商，共同參加「台灣醫療科技展」，展出自家高階3D手術用顯示器解決方案，包括領先全球搭載醫療級Mini LED技術的32吋4K超擬真手術用顯示器整機，以及應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板等。

據了解，目前友達和群創合力供應全球約六成的專業醫療面板，台灣已是醫療面板最大供應國。而目前醫療面板龍頭日本Panasonic，已在去年宣布要關閉LCD面板廠，旗下Panasonic Liquid Crystal Display（PLD）將於2021年停止LCD面板的生產業務，友達、群創也伺機而動要爭搶醫療面板龍頭寶座。

在專業手術用面板上，友達也有全球市占率逾20%，為全球第二，目標在明年一舉成為全球龍頭。