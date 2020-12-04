德微樂觀看12月營收 早盤漲逾半根停板
二極體廠德微（3675）公告11月業績，月增5％，該公司今日早盤股價漲逾半根停板。
德微11月合併營收為1.26億元，月增5％，年減5％，累計前11月合併營收為13.92億元，年減1.9％。
德微11月業績符合預期，由於集團內部調整庫存在10月初已告一段落，11月因感恩節與聖誕節效應急單湧入，使得第4季呈現淡季不淡。德微對12月營收充滿樂觀，並持續看好消費性市場銷售與遠距商機效應。
關於未來兩年產品布局，德微規畫三大面向，首先，在晶圓製程技術方面，可受惠於子公司亞昕（5213）在以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，可望為德微大幅降低採購晶圓成本。
再者，德微已開始逐步進行汰換現有製程，採用全自動化生產技術，預期將有助於提升車用產品客戶稽核認證，並較過去更穩定提供一線客戶設定製程規範要求。
第三是由於自動化緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料，不因人為因素造成資料可能遺失或錯誤疑慮，提升在智慧生產製程know-how累積。更由於高度自動化，有助於在新產品布局，明後年可實質大幅貢獻公司獲利能力。
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