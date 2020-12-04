漲價等利多激勵 義隆早盤漲逾6%

晶圓代工產能吃緊，IC設計商義隆（2458）已通知客戶，微控制器（MCU）產品將從明年1月1日起調漲價格，漲幅約個位數百分比，同時，該公司供不應求的情況預期可能延續到明年第2季。義隆今（4）日在相關消息刺激下，早盤股價最高衝至143.5元，漲幅逾6％。

義隆提到MCU價格將調漲約個位數百分比，但關於NB應用相關的產品價格是否調升，則還在考慮與觀察，尚未決定。

義隆指出，第4季都還無法滿足客戶需求，可能延續到明年第1季，所以農曆新年假期可能需要加班，因為首季工作天數減少，不加班恐怕來不及交貨，但不能讓客戶因為缺義隆的零組件而無法出貨，因此也正與晶圓代工廠洽商，是否透過加價來爭取更多產能。

義隆昨日也公布11月合併營收為15.3億元，月增6.9％，年增74.8％，累計前11月合併營收為134.15億元，年增55.2％，全年業績已篤定將是新高紀錄。