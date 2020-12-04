英業達全家寶再下一城 與馬偕醫院合作

英業達（2356）旗下英華達今日宣布，英華達自有品牌、智慧生理量測系統「全家寶」與馬偕紀念醫院合作，當民眾前往馬偕紀念醫院看診時，門診醫師可以在診間直接點開電腦系統，即可查看平日量測的生理數據，藉以更全面地綜合評估民眾的健康狀況。

馬偕紀念醫院2007年即看到預防醫學走進社區生活的重要性，於同年7月設立「社區醫學中心」，以多元觸角的方式，推動社區居民的健康意識，2019年底則結合英業達集團英華達公司「全家寶雲端量測設備」，將民眾於社區健康服務站所量測之血壓、血糖、總膽固醇及體重等生理量測數據，即時傳輸至醫院資訊系統。

馬偕紀念醫院表示，社區醫學中心的重點工作還包括定期安排專業護理師進行健康諮詢、營養衛教等服務，藉此可普篩出潛在的慢性病個案，儘早至醫院就診，落實預防醫學之目標。社區健康服務站亦安排衛教宣導講座及舉辦各種社區活動，營造健康社區生活，建立民眾對自主健康管理的意識，成為社區健康營造之標竿。

英華達公司表示，全家寶的初衷就是要照顧全民的健康， AIoT的設備搭配醫療團隊的諮詢及衛教，更能提供完善的健康促進方案，這次能與馬偕醫院共同為社區健康盡一份心是全家寶的榮幸，雙方並已著手規劃於家醫科、心臟內科、傷口照護中心等單位合作，推出新的遠距照護服務。

代工廠搶智慧醫療商機，各顯神通，英業達近期首度推出循環腫瘤細胞自動化檢測系統，緯創則推整合型數位病理平台；仁寶以互動式智能運動地墊、智復寶動作感測器、AI智能輔聽器等，搶進長照領域商機。