台積電供應鏈管理論壇 赴美設廠夥伴長春石化首獲獎

台積電今天舉行一年一度的供管鏈管理論壇，重頭戲是頒發優良供應商獎，由於今年為配合趕工出貨給海思晶片，加上疫情帶動遠距應用，擠爆台積電產能，且加速5奈米產能擴充及3奈米研發腳步，讓台積電今年一口氣獎勵15家廠商，其中台灣的長春石化集團，更因提供先進製程用的關鍵化學品，首次獲獎。

受到新冠肺炎疫情影響，台積電昨天舉行的第20屆供應鏈管理論壇，並未舉行主會議及頒獎典禮，但在嚴格的防疫措施下，共計仍有近 700 位半導體業界的設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供 應商踴躍參與。

台積電去年為了落實企業社會責任、精進工安精進、提升零配件供應管理、強化資安、以及並與供應鏈共同尋求生產技術挑戰，特別將「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論 壇」共同舉辦，凸顯台積電不僅協助提升在地供應商尖端技術的能力，也希望與供應商一起關注節能、減碳、節 水、汙染防治與循環經濟等永續議題，並與台積電攜手建立綠色供應鏈。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，今年全球面臨疫情的嚴峻考驗，但台積電在供應商夥伴的支持下，5 奈米技術仍領先業界進入量產並快速提升良率。

他強調，展望未來，台積公司將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的 3 奈米技術。

值得一提是，台積電今年頒發的優良供應商名單有15家，高於去年的14家，台廠有三家得獎，包括首次獲獎的長春石化、和淞科技及第二次獲獎的漢唐。

長春石化也隨台積電赴美設廠的化學品聯軍成員，是台積電先進製程關鍵化學品供應商；和淞和漢唐都是是承包台積電新廠廠務設施廠商。

其餘優良供應商，包括美商應材、科林研發、東京威力、IBM、迪恩士、信越和勝高等，都是全球國際大廠。