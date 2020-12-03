快訊

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

長榮公告空服員居檢改疾管署列管 指揮中心否認：仍在研議

台積電供應鏈管理論壇 赴美設廠夥伴長春石化首獲獎

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電今天舉行一年一度的供管鏈管理論壇，重頭戲是頒發優良供應商獎，由於今年為配合趕工出貨給海思晶片，加上疫情帶動遠距應用，擠爆台積電產能，且加速5奈米產能擴充及3奈米研發腳步，讓台積電今年一口氣獎勵15家廠商，其中台灣的長春石化集團，更因提供先進製程用的關鍵化學品，首次獲獎。

受到新冠肺炎疫情影響，台積電昨天舉行的第20屆供應鏈管理論壇，並未舉行主會議及頒獎典禮，但在嚴格的防疫措施下，共計仍有近 700 位半導體業界的設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供 應商踴躍參與。

台積電去年為了落實企業社會責任、精進工安精進、提升零配件供應管理、強化資安、以及並與供應鏈共同尋求生產技術挑戰，特別將「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論 壇」共同舉辦，凸顯台積電不僅協助提升在地供應商尖端技術的能力，也希望與供應商一起關注節能、減碳、節 水、汙染防治與循環經濟等永續議題，並與台積電攜手建立綠色供應鏈。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，今年全球面臨疫情的嚴峻考驗，但台積電在供應商夥伴的支持下，5 奈米技術仍領先業界進入量產並快速提升良率。

他強調，展望未來，台積公司將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的 3 奈米技術。

值得一提是，台積電今年頒發的優良供應商名單有15家，高於去年的14家，台廠有三家得獎，包括首次獲獎的長春石化、和淞科技及第二次獲獎的漢唐。

長春石化也隨台積電赴美設廠的化學品聯軍成員，是台積電先進製程關鍵化學品供應商；和淞和漢唐都是是承包台積電新廠廠務設施廠商。

其餘優良供應商，包括美商應材、科林研發、東京威力、IBM、迪恩士、信越和勝高等，都是全球國際大廠。

台積電 奈米 疫情

延伸閱讀

最強新人王力積電

謝金河：資金洪水往哪裡奔流？

華邦電NOR走出谷底

外資最高價！小摩提高祥碩目標價至2,599元

相關新聞

創投公會理事長邱德成：5G與AI產業將成為台灣之光

創投公會與股權投資協會今天聯合舉辦2020投資台灣高峰論壇，創投公會理事長邱德成表示，台灣在5G及AI的產業上的發展有相...

只占獲利的1% 大立光為何還是要做隱形眼鏡？

股王大立光（3008）是台股中的每股獲利（EPS）王，主力產品除了光學鏡頭外，其實也有隱形眼鏡這個品項。

研華搶中國新基建、十四五計畫 加速生態布局

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395），啟動研華物聯網系列夥伴峰會Advantech Connect，從今日12月3...

擺脫衰退陰霾 WSTS：記憶體有望連2年成長兩位數

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年記憶體市場可望成長12.2%，明年將再成長13.3%，將創連續2年高居成長最...

SEMI：第3季半導體設備出貨金額年增三成

國際半導體產業協會（SEMI）於今（3）日發表全球半導體設備市場報告，指出2020年第3季全球半導體製造設備出貨金額較去...

友達拚短鏈 評估東南亞設廠

美中貿易戰已讓全球製造形成二套系統，面板大廠友達董事長彭双浪昨天表示，友達將順應從全球分工轉為短鏈供應的趨勢， 評估在東...

強碰台積 三星奪高通5G旗艦晶片單

高通昨（2）日發表最新5G旗艦晶片「驍龍888」，並透露該款晶片是交由三星以5奈米生產。這是三星首度從台積電手中奪下高通...

台達電市值 飛越6,000億元

在法人資金力棒下，台達電昨（2）日股價及市值同創新高，市值更是首度超越6,000億元大關，超越國泰金，居台股市值第六大。

美光上修財測 看旺DRAM

美國記憶體大廠美光1日宣布上修本季財測，營收、毛利率、每股純益等三大指標全數上調，獲利增幅最高可較預期翻倍成長，並看好D...

友達：評估赴東南亞設廠

友達董事長彭双浪昨（2）日透露，美中貿易戰造成「一個世界，兩套系統」，供應鏈持續轉移並形成區域化的「短鏈」，目前正評估要...

半導體設備在地化聯盟 成軍

搶食未來半導體設備1.9兆元採購商機，台灣工具機暨零組件公會昨（2）日邀集國際半導體產業協會等九個單位，簽署「推動半導體...

友達訂單能見度 看到明年Q2

友達董事長彭双浪昨（2）日表示，明年第1、2季訂單已經敲定，能見度看到明年上半年，他對明年全年需求總量保持樂觀；相對於友...

熱門新聞

勞動部證實 勞金局長自己撤「游迺文調職」公文

強碰台積 三星奪高通5G旗艦晶片單

川普使出殺手鐧 謝金河：繼續影響全球經濟

台積電認證 點名15家優良供應商

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

新台幣盤中直衝28.4元 闖破彭淮南防線、創23年來新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。