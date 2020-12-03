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DRAM大廠美光桃園廠跳電 市場關注是否影響DRAM供應

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

集邦科技今日發布訊息，記憶體大廠美光 (Micron) 旗下台灣美光晶圓科技股份有限公司 (MTTW，原華亞科技) 位於桃園的工廠，下午發生無預警的跳電事件。產線停工超過 1 個小時以上，造成產線的運作停擺，目前正在逐漸恢復生產當中，其相關損失也正在統計當中。

由於正值遠距應用產品需求火熱時期，市場正密切關注美光桃園廠停工對DRAM供應影響。美光傍晚證實今天桃園廠確實發生跳電事件，廠區已即時啟動安全防護機制。目前確認所有同仁均安全無虞，事件影響正調查確認中。

據了解，美光桃園廠的無預警停電情況由並非外力 (地震、火災) 引起，且停電時間頗久，但晚間產線已恢復，公司也在積極了解跳電主因。

集邦調查統計，今年第4季的全球 DRAM 產能，美光林口廠月產能為12.5萬片，占全球總 DRAM 月產能 141.8萬片 的8.8%。因此，這次的無預警停電損失，未來恐驚影響 DRAM 的市況。

集邦進一步指出，美光桃園廠的 DRAM 廠目前主要產品以 DDR4 (用於 PC 與 server DRAM) 及 低功耗的LPDDR4 為主。今年第3季，1X 奈米製程的占比達70%， 1Y 奈米占 20%。這個 工廠預計明年年將直接跳過 1Z 奈米製程，轉往下一代最先進 1 alpha 奈米製程，為美光的 DRAM 生產重鎮。

此外 ，今年第DRAM 營收市占來看，美光排名第三，為全球市占的25%。這次受停電衝擊的桃園廠，以產能來看，占美光產出的三成以上。而且，該工廠是美光的伺服器 DRAM 的生產重鎮。因此，集邦認為，在當前 DRAM 市況已經日益轉趨吃緊的態勢下，整個事件對是創的衝擊不可小覷。台灣美光方面目前也正針對情況了解當中，最新情況則後續隨時更新。

美光 DRAM

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