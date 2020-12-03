美光桃園廠今發生跳電 市場關注DRAM市況波動

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠區今（3）日發生跳電事件，市場關注這事件是否連帶造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動；據悉，目前產線已經逐步回復當中。

美光表示，桃園廠區今天確實發生跳電事件，廠區即時啟動安全防護機制，目前確認所有員工均安全無虞，事件影響正調查確認中。

據市調機構集邦科技統計，美光為全球第3大DRAM廠，第3季市占率約25%。美光桃園廠與台中廠為美光DRAM生產重鎮。

因DRAM為寡占市場，美光與三星（Samsung）及SK海力士（Hynix）3大廠共囊括全球高達94%至95%的DRAM市場，在新增產能有限下，記憶體業者原預期，明年第1季可望達到供需平穩狀態。

美光日前上修本季財測，營收、毛利率、每股純益等三大指標全數上調，獲利增幅最高可較預期翻倍成長，並看好DRAM市況有望一路旺到2021年；不過此時，美光桃園廠發生跳電事件，市場關注是否連帶造成DRAM市況波動。