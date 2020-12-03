鈺創董事長盧超群預估 3產品將成半導體新藍海

由利基型記憶體轉型為系統整合的鈺創董事長盧超群今天表示，不僅異質晶片觸發半導體新一波商機，他大膽預估，未來15年，整合異質晶片、嵌人式軟體及AI智慧晶片智慧微系統（ smart microsystem），成為半導體產業強勁推力，讓全球半導體產值將再成長2.5倍。

盧超群表示，台灣半導體產業在這波疫情，因上中下游供應鏈完整，且形成聚落，因此當全球半導體產業產值成預成長4%，台灣成長率高達16%，格外耀眼。

他強調，台灣半導體產業構築厚實的產業鏈，台積電和日月光等強化異晶晶片技術，已相繼讓他們在業績大放光彩。

不過他個人認為，未來全球半導體產業，將會隨邊緣運算需求大增，讓本身具備演算能力及微小化及高效能、低功耗的智慧微系統，成為市場新寵，並導入在各領域應用，快速擴散。

他並看好未來全球半導體仍將維持成長趨勢，並具體預測全球半導體至少仍有15年的成長，他並預期2035年全球半導體市場會成長2.5倍。

他強調，智慧微系統，兼具整合異質晶片、嵌入軟體（演算法）及AI人工智慧及智慧影像擷 取等技術，在高效能及低功耗的特性下，未來可應用在智慧家庭、穿戴裝置及消費電子和汽車領域，因可節省雲端處理大量影像和資訊能力，且也有傳輸功能，應用會非常廣泛，也就是進入所謂萬物智慧相聯的世代，推升半導體產業持績成長。