工研院擘劃2030技術策略 發展智慧長照產業鏈

2020臺灣醫療科技展於本月3日至6日盛大開展，工研院展出10項聚焦在「智慧醫療」與「健康照護」發展的創新科技。工研院智慧長照大聯盟總召集人暨工研院副院長彭裕民指出，工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，藉由成立「智慧長照大聯盟」，以開放式創新系統平台的模式，推動智慧長照產業生態體系、整合與共享資訊、共同發展智慧長照產業鏈。

目前智慧長照大聯盟已有包括特力集團等共22家長照相關業者加入，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等四大領域全方位解決方案，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，協助臺灣成為國際智慧長照服務解決方案的主要供應者。此次特安康與工研院合作，藉由工研院Bugu-S從藥食同源的植物素材中萃取，以助眠的專利配方設計出「特安康Sleep95」，藉由健康產業的水平、垂直整合，規劃專屬的「完整健康計劃」，實現以精準預防醫學照顧民眾健康的願望。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，資通訊科技(ICT)已廣泛應用「智慧醫療」(eHealth)上，能協助增加醫療服務之可近性及提昇醫療服務品質，並降低醫療成本。隨著穿戴裝置與物聯網等資通訊技術，在醫療保健市場規模逐年成長，資通訊技術導入使醫療走向個人化，帶動行動醫療(mHealth)、遠距醫療(Telemedicine)的發展，並將個人醫療行為，從醫院延伸到居家與照護機構，並涵蓋了從健康促進及預防、疾病治療到術後照護及慢性病管理等，預估全球數位健康市場將從2019年1,470億，攀升到2023年2,200億美元。

因應數位科技與大數據的導入，生醫產業越來越「智慧化」，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，在2020臺灣醫療科技展中發表「RFA智能化射頻熱消融腫瘤技術」，為全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統。此外，工研院攜手特力集團旗下特安康，發表「特安康Sleep95」，可以幫助入睡、調整身體緊張與焦慮壓力程度。

工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，聚焦在「智慧醫療」與「健康照護」的發展，今年發表的10項創新科技，就聚焦在兩大次領域，技術亮點包括：RFA智能化射頻熱消融腫瘤技術，可打擊腫瘤，取代傳統肝癌手術；單鏡頭3D內視鏡取像模組，成顱內手術第三隻眼，可降低手術失誤；定量糖化血色素快速檢測系統，可5分鐘快速精準助攻糖尿病檢測；推出Bugu-S 舒眠類醫藥品，助民眾一夜好眠的小秘方；還有，治療濕式黃斑部病變的眼藥水。

除了上述亮點技術，還有「高值化醫藥蛋白智慧工程及細胞平台」、「符合國際規範 MSC細胞治療產業原料與製程技術」、「抗腫瘤轉移之淋巴標的藥物傳輸系統」、「寧靜紓壓精油」、「止漏抗沾黏雙效貼片」等技術，展現工研院研發創新能量、守護國人健康。