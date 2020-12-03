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遠傳醫療科技展秀實力 推5G糖尿病醫療照護

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

「2020台灣醫療科技展」今（3）日起於台北南港展覽館開始為期4天的展覽，遠傳電信（4904）攜手亞東醫院及多家5G生態圈夥伴，以「5G全面啟動 智慧醫療大突破」為主題參展，展示5G遠距診療、居家醫療照護、智慧醫院、精準醫療等四大領域、共十餘項應用。

遠傳今年於台東縣打造全國第一個5G遠距診療場域，上線5個月以來服務已達1,400人次。上周攜手國衛院、亞東醫院，於新北市實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務，提升糖尿病患者就醫便利性及眼底鏡篩檢率；此服務架構在遠傳第一個融合邊緣運算應用的5G專網，不僅兼顧資安、保障病患個資隱私，同時便於未來導入AI分析判讀，協助醫師更快速地提供治療。

居家醫療照護部分，遠傳展出全國首支結合健康管理功能的「NB-IoT智慧手環」，此智慧手環由遠傳與衛福部花蓮醫院、花蓮豐濱鄉公所合作，整合GPS、Wi-Fi定位、電子圍籬、自主回報等功能，傳輸睡眠、心率、血壓等健康數據，提供花蓮豐濱鄉750位長者配戴，結合遠傳所提供的雲端健康照護管理平台，由7位當地的「健康管理人」串起整個豐濱鄉15個據點的照顧網絡。

此外，遠傳本次攜手參展的5G生態圈夥伴與應用技術，包括長佳智能的AI輔助判讀系統、宇心生醫的隨身個人心電圖貼片、安勤科技的5G視訊醫療推車、晉弘科技的行動式五官鏡。亞東醫院則展出「幹細胞治療」、「放射部精準醫療」及「微創手術」三項精準醫療應用，可為癌症及跨科別病患提供更精準的診斷與治療。而現代人生活離不開大小螢幕，亞東醫院今、明上午也於展會現場各提供限額40位民眾免費乾眼症篩檢。

今年COVID-19疫情延燒全球，在後疫情時代醫療與ICT的結合格外受到矚目，零接觸的服務包含醫療模式快速興起，遠距醫療正是各國迫切需要的項目之一。遠傳明年除將積極延伸服務觸角至全台更多鄰里村落，並推動居家醫療照護、緊急醫療救護會診、偏鄉健康篩檢等更多應用，改善偏鄉醫療資源不足、高齡與失能家庭長途就醫等問題，逐步落實「網路取代馬路」，以科技達成「醫療零偏鄉」的願景，也期望透過此次醫療科技展找到台灣跟國際合作的利基，將成功經驗輸出國際。

遠傳電信 5G

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