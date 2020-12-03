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日月光環境技術研究合作發表 首次移師高雄展覽館

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

日月光集團歷經六年深耕，環境技研合作發表會首次移師高雄展覽館，於TASS亞洲永續供應循環經濟會展中，公開擴大辦理。

今年的環境技研合作發表會，邀請國立中山大學產學長林哲信、榮譽教授周明顯、國立高雄科技大學產學長伏和中、學務長蔡匡中、日月光高雄廠資深副總周光春、副總經理李叔霞，以及專案合作師生們，共同分享本年度的重要專案成果。

第六屆環境技術研究合作，包含水、廢、空、噪等研究領域，共進行八項專案，並串接企業永續議題，期許發展出更全面且深入的解方。針對廢水與空汙排放，今年以自動化系統的導入，讓預測與評估更為精準，進而提升即時監控與管理的效率。

如成功大學利用系統偵測廢水處理，以智慧方式自動管控、判斷加藥需求量；中原大學延續去年空汙排放風險管理決策支援系統的設計，將模擬化為實際應用，整合高雄廠原物料使用資訊，提升半導體製程對周遭影響的預警能力，有效獲取即時污染物的相關資訊。

此外，呼應聯合國所推行的永續發展目標(SDGs)，這次的環境技術發表會，從SDGs的因應、實踐探討，到再生能源的推動與加值，與高雄大學共同建立「台灣教育力綠電品質標籤認證制度及運作模式」，藉由此加值模式產生的費用，將回饋於學校，支持校園SDGs的推動，創造再生能源的永續發展價值。

另外，透過專案輔導，讓高雄廠更加了解面對SDGs，應該努力的方向，從中篩選出的9項核心目標，以及25項的具體目標，檢視我們資源投入的機會，積極推動社會回饋方案。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，面對全球環境變遷問題，日月光以嚴謹的態度看待環境議題，技研合作至今第六年，從工廠製程端到企業永續經營，呼應聯合國永續發展目標，制定永續目標與方向，重視並履行承諾。

周光春也強調，日月光高雄廠更攜手供應商，共同推行循環經濟專案，以互信、互惠的合作機制，強化供應鏈的永續性，在企業營運與自然環境間，取得平衡與永續，攜手創造更美好的社會。

日月光 空汙 再生能源

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