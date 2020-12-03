鈺創推出Micro system 看好未來市場應用潛力

鈺創（5351）在動態隨機存取記憶體（DRAM）產品，主打利基型及客制化產品，該公司董事長盧超群今（3）日表示，鈺創推出smart micro system，他強調未來在各種應用上，此微系統具有高效能、低功耗的特點，應用領域廣泛，盧超群也指出，全球半導體市場仍有至少15年的好光景，預期2035年全球半導體市場將較目前成長2.5倍。

盧超群表示，今年台灣半導體最全世界表現相當突出，今年全球半導體年成長約4%至5%，但台灣半導體成長率則是高達16%，大幅超越全球半導體的成長幅度，他並看好未來全球半導體仍將維持成長趨勢，並具體預測全球半導體至少仍有15年的成長，他並預期2035年全球半導體市場會成長2.5倍。

此外，盧超群也指出，在未來產品的發展方向上，他看好smart micro system，盧超群強調，這樣的微小系統中，半導體密集且完整的堆疊，具備self smart，，未來將在包括科技、汽車及消費市場等各領域廣泛應用，但盧超群也強調，若要把DRAM導入micro system中，DRAM本身不但體積要很小，同時，又要具有高效能，還要功耗極低的特性，而鈺創旗下的RPC DRAM已是目前同容量DRAM產品中，耗電量最小者，將攻智慧物聯(AIoT)/網通領域。

盧超群表示，目前市場上，DDR3產品，市場一般主流的高階產品速率是1866MHz，市場目前最高規格做到2133MHz，盧超群今日也宣布，將在國際消費性電子展中推出速率高達2300MHz的1Gb DDR3產品，速率高於一般業界的1866MHz水準，且適用於微系統產品。

另外，鈺創表示，網通領域一直是鈺創積極布局的領域，今年全球5G市場步入元年，明年相關產品商機將更明顯成長，而WiFi 6的發展也同步加速進行中，兩者相輔相成將帶動包括光纖10G PON到50G PON、以及Cable DOCSIS 3.1到DOCSIS 4.0等多種寬頻技術全面邁入新規格，同時終端網通產品需求也將快速成長。