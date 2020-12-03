記憶體市況回溫 威剛、南亞科11月營收皆衝高
記憶體市況持續回溫，記憶體模組大廠威剛科技（3260）、DRAM廠南亞科（2408）今（3）日公告11月營收，分別為31.23億元和48.98億元，月增8.06%和月增2.09%。
威剛11月合併營收攀上30億元大關，達31.23億元，為今年單月次高；威剛表示，11月包括固態硬碟（SSD）、DRAM模組及電競相關產品出貨量都較上個月成長，帶動營收月增8.06%，年增23.4%。
威剛強調，第4季客戶需求穩健，包括DRAM與NAND Flash合約價跌幅又相對縮小，看好第4季營運表現不僅可望與第3季旗鼓相當，還有機會更上一層樓。
南亞科11月營收為48.98億元、月增2.09%；南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，第4季市場需求可望趨於穩定，預期伺服器記憶體價格持續小跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。
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