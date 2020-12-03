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耕興11月營收3.16億元 受惠5G檢測接單成長

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

耕興（6146）今日公告2020年11月合併營收為新台幣約3.16億元，較去年同期成長26.13%；累計2020年1至11月合併營收為新台幣31.99億元，較去年同期成長17.5%，已超越去年度全年營收29.85億元的水準，持續受惠5G檢測接單成長。

耕興表示，今年前11月營收能超越去年度全年營收表現，主要受惠於全球各國政府加速5G NR頻譜發布及基礎建設，帶動各品牌廠商研發5G相關電子產品，包括5G手機、小型基站、CPE產品(客戶終端設備：Customer Premise Equipment)、筆記型電腦等，推升耕興在5G手機案件、5G終端裝置及5G筆記型電腦的檢測接單量。

在後疫情時代，5G筆電被廣泛應用在居家上班、視訊會議及遠端學習等，國際品牌大廠陸續推出5G NR筆電新產品，且大部份新機種是委託耕興做測試認證的服務。由於含有5G NR技術的筆電測試難度高且複雜，本公司有能力承接此類產品的檢測服務，凸顯耕興在5G終端產品的檢測技術領先業界的優勢，亦有助於增添公司未來營收的成長動能。

耕興表示，公司繼去年取得全球首張含28GHz和39GHz的FR2毫米波5G NR手機美國FCC證書後，今年3月底取得全球首張支援5G NR毫米波(FR2)筆電 FCC證書，凸顯耕興在5G NR(FR2)檢測技術上保有絕對領先的競爭優勢。公司將持續掌握趨勢脈動，持續投入5G NR新技術的研發及新產能的建構，以期隨著未來5G NR產品大幅成長的需求，創造公司訂單保持良好的能見度，對公司整體營運帶來正面的挹注。

5G 營收

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