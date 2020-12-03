終端庫存減少與市場回溫 中國LED照明晶片價漲至少10%

TrendForce旗下光電研究處表示，11月至今，中國部分LED照明晶片產品價格開始上漲，整體漲幅約為10%~20%。歸因於部分中國LED晶片廠商逐漸退出中低階LED晶片市場，致使一些規格的產品供給減少，加上隨著終端庫存降低與國際市場需求回溫所致。

即便疫情迫使部分企業退出LED晶片市場，2020年中國LED外延片總產能仍增長21%，達到單月350萬片（4英寸）。其中，兆馳南昌廠產能自2019年第四季開始逐步釋放，截止目前已達到單月50萬片（4英吋），使兆馳成為中國第三大LED晶片廠商，僅次於三安光電和華燦光電，而今年三安光電泉州廠、兆元福州廠產能亦有增加。

另外，新產能分布主要集中在照明領域，上半年由於新產能的增加，導致照明晶片供過於求，使照明晶片價格持續下跌。其中2英吋晶片的市場價格一度跌至單片50元人民幣，因此部分廠商的營運重心逐漸由中低階LED晶片，轉往高光效、大尺寸的高階晶片市場。

TrendForce認為，本次中低階產品LED晶片價格上漲的原因，除了供需關係短暫失衡，前期價格太低導致後期觸底反彈也是原因之一，此外，受惠於終端需求回溫，消費性電子產品的LED晶片原材料藍寶石基板價格也同步上漲。不過，整體LED晶片市場仍處於供給過剩狀態，考量到市場需求復甦以及LED晶片新產能釋放完成，預估未來短期內LED晶片價格將暫時持穩，相關企業的獲利狀態也會逐漸改善。