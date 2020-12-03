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資策會攜台灣人工智慧實驗室 發展智慧醫療

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台灣醫療水準舉世聞名，根據衛福部國健署統計，2018年乳癌篩查量早已超過86萬筆，財團法人資訊工業策進會(資策會)耗時三年，發展出適用東方女性乳房的「AI乳篩助理」，5秒內即可精準協助乳房X光攝影判讀病徵。

「AI乳篩助理」將攜手台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)進行技術合作，共同推廣導入臨床，為全方位醫療研發盡一份心力。

乳癌位居台灣女性癌症發生率首位，在經濟部技術處「人工智慧產業關鍵技術拔尖計畫」科技專案的支持下，資策會數位轉型研究所(數位所)與工研院巨資中心共同執行智慧醫療技術研發，其中資策會數位所自2017年開始與國內醫學中心合作六萬多例約20萬張以上乳篩影像，藉助10多位具乳篩資格的放射科醫師豐富的閱片經驗，偵測出乳房X光中兩種主要的乳癌前期病變區域，有效縮短放射科醫師判讀時間，本計畫發展的「AI乳篩助理」技術，靈敏度高達91.4%，高水準的乳房X光攝影判讀技術與歐美不相上下。

作為全方位醫療研發的一環，Taiwan AI Labs與資策會數位所將展開合作，透過聯合學習（federated learning）的機制，將智慧醫療導入醫學實務上的應用，並運用醫療院所的臨床資料精進AI乳篩助理的準確度，發展適合亞洲婦女的乳篩AI模型。

Taiwan AI Labs創辦人杜奕瑾表示，很高興這次與資策會團隊技術合作，一同把資策會的研發成果應用於精準健康實證。未來Taiwan AI Labs與資策會將共同推展聯合學習平台，將最精準的AI模型導入臨床場域，為精準健康提供快速開發與實證機制。

資策會執行長卓政宏說明，資策會將AI運用在乳房病變偵測辨識解決方案，透過深度學習模型發展出『AI乳篩助理』，結合Taiwan AI Labs聯合學習技術，希望共同建立並開發台灣最好的人工智慧模型。繼而透過台智基因體公司跟台灣醫學影像公司聯合學習工具，與各家醫學中心打造智慧醫療場域，強化台灣軟硬體醫藥、醫材新創，建立5G AIoT創新研發典範，真正帶動精準健康醫療產業智慧化革新。

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