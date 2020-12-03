M31持續耕耘先進製程 可望推升業績

矽智財（IP）業者M31（6643）今年業績增長，法人預期，該公司持續耕耘先進製程相關IP，將成為未來幾年的主要成長動能。

M31累計前10月合併營收為7.6億元，年增11.1％，第3季業績創新高，累計前三季獲利為2.05億元，年減5.6％，每股純益為6.6元。法人估計，該公司本季業績可望再攀高峰，帶動全年業績同步創新高，以每美元計價營收可望年增逾一成。

M31前三季營收結構中，簽約授權金占比為87％，量產權利金比重約13％，法人估計，該公司今年授權金業績有望成長一成左右，權利金增長幅度則可達三到四成。

另外，在前三季營收中，12/16奈米製程相關IP收入約占M31整體業績的11％，法人估計，其明年的相關占比有機會明顯增長，並在未來幾年是持續推升其業績高升的主要動能。