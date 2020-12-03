快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研華搶中國新基建、十四五計畫 加速生態布局

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
大陸「十四五」規劃建議重申房子是用來住的、不是用來炒的定位。圖為福州一處建案的售樓部。中新社
大陸「十四五」規劃建議重申房子是用來住的、不是用來炒的定位。圖為福州一處建案的售樓部。中新社

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395），啟動研華物聯網系列夥伴峰會Advantech Connect，從今日12月3至5日，以「共創物聯世界、洞見智能未來」為主題，召開工業物聯網線上夥伴峰會，從邊緣運算、人工智慧、5G等新技術，到工業4.0、智慧交通、能源與環境等產業應用，邀請上百位產、學、研之行業專家及合作夥伴，與大家分享工業物聯網産業發展趨勢及洞察，深入探索如何加速數位轉型及企業創新。

研華科技工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，後疫情時代智能應用崛起，急速激化許多企業對數位轉型的動機及急迫性，尤其在中國新基建及十四五計畫所帶動的工業物聯網商機下，更是加速驅動企業對創新的投資。有鑑於此，研華在工業物聯網的布局，將以鎖定工業物聯網垂直市場，接軌創新趨勢、結合關鍵技術，提升産品創新動能、加強夥伴深度鏈結，建立共贏、共榮的物聯網生態圈等三大策略方向前進。

蔡淑妍進一步補充，研華深耕智能工廠、智能設備製造、智能交通，以及能源與環境等四大工業市場，已有豐富產業落地及應用實績，未來將持續連結物聯網應用及新技術，聚焦開發創新產品，包括從端到雲的軟硬整合方案、邊緣軟體、工業物聯雲端運算平臺，以及5G、AI、TSN產品應用，以加速驅動數位轉型。

研華（中國）工業物聯網事業群總經理蔡奇男認爲，從工控自動化邁入到工業物聯網時代，「生態」越來越重要，大家優勢互補形成更有價值的産品及方案，方能深入不同應用場景，加速產業客戶的數字化轉型升級。 2018年至今，研華一直在加速生態布局，並且與各垂直行業的專業系統整合商，透過投資、併購等方式，共同打造輕量化、可複製的工業App，加速物聯網應用的落地。

蔡奇男進一步說明，研華的生態夥伴大致有三種共創模式，一是對於集成方案商夥伴，主要以垂直行業方案型合作；二是方案共創型夥伴，整合雙方優勢資源，共創工業App；三是策略合作夥伴，透過投資等資本方式互補加深核心競爭力。目前研華已經與各領域夥伴展開共創合作，包括與安捷物聯共創開拓智慧能源市場、與三技工業共同開拓智能化紡織市場、與銳鼎科技合作金屬加工及手工具領域的智能工廠共創等。

研華工業物聯網夥伴峰會以在線形式呈現，打破時間、地域限制，讓更多中小型客戶可以同步實現數位化轉型。此次峰會包含一場高峰論壇、六場産業論壇、四場技術論壇，50+合作夥伴，70+雲端對話，100+産業專家，深度剖析工業物聯網產業發展趨勢、生態合作，透過數據驅動引領市場變革，加速工業數位轉型及企業創新，預見2025年的物聯網新未來。

物聯網

延伸閱讀

歐盟提新議程 欲與美國合作應對中國挑戰

廣達雲端、5G、數位轉型需求強勁 推升伺服器成長

白宮將召開疫苗峰會 討論全美配送事宜

【專家之眼】拜登召開民主峰會 蔡政府要如何才能獲邀

相關新聞

只占獲利的1% 大立光為何還是要做隱形眼鏡？

股王大立光（3008）是台股中的每股獲利（EPS）王，主力產品除了光學鏡頭外，其實也有隱形眼鏡這個品項。

創投公會理事長邱德成：5G與AI產業將成為台灣之光

創投公會與股權投資協會今天聯合舉辦2020投資台灣高峰論壇，創投公會理事長邱德成表示，台灣在5G及AI的產業上的發展有相...

研華搶中國新基建、十四五計畫 加速生態布局

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395），啟動研華物聯網系列夥伴峰會Advantech Connect，從今日12月3...

擺脫衰退陰霾 WSTS：記憶體有望連2年成長兩位數

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年記憶體市場可望成長12.2%，明年將再成長13.3%，將創連續2年高居成長最...

SEMI：第3季半導體設備出貨金額年增三成

國際半導體產業協會（SEMI）於今（3）日發表全球半導體設備市場報告，指出2020年第3季全球半導體製造設備出貨金額較去...

友達拚短鏈 評估東南亞設廠

美中貿易戰已讓全球製造形成二套系統，面板大廠友達董事長彭双浪昨天表示，友達將順應從全球分工轉為短鏈供應的趨勢， 評估在東...

強碰台積 三星奪高通5G旗艦晶片單

高通昨（2）日發表最新5G旗艦晶片「驍龍888」，並透露該款晶片是交由三星以5奈米生產。這是三星首度從台積電手中奪下高通...

台達電市值 飛越6,000億元

在法人資金力棒下，台達電昨（2）日股價及市值同創新高，市值更是首度超越6,000億元大關，超越國泰金，居台股市值第六大。

美光上修財測 看旺DRAM

美國記憶體大廠美光1日宣布上修本季財測，營收、毛利率、每股純益等三大指標全數上調，獲利增幅最高可較預期翻倍成長，並看好D...

友達：評估赴東南亞設廠

友達董事長彭双浪昨（2）日透露，美中貿易戰造成「一個世界，兩套系統」，供應鏈持續轉移並形成區域化的「短鏈」，目前正評估要...

半導體設備在地化聯盟 成軍

搶食未來半導體設備1.9兆元採購商機，台灣工具機暨零組件公會昨（2）日邀集國際半導體產業協會等九個單位，簽署「推動半導體...

友達訂單能見度 看到明年Q2

友達董事長彭双浪昨（2）日表示，明年第1、2季訂單已經敲定，能見度看到明年上半年，他對明年全年需求總量保持樂觀；相對於友...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。