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奇力新接單能見度到明年第1季 全年營運看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

奇力新（2456）今年電感受惠於居家上班、5G手機訂單增加，高毛利率的一體成型電感出現供不應求情況。新產品LTCC需求上升，帶來另一成長動能，顯示奇力新營運趨向正面，該公司接單能見度已到明年第1季，且明年全年營運仍看成長，市場法人對該公司後市營運表現持續看正向。

今年下半年以來，被動元件市況明顯回升，其中，奇力新主要營運項目電感的市場需求，下半年明顯增強，能見度也提高，目前奇力新的電感佔營收比重約65%，今年電感受惠於居家上班(WFH)訂單增加，尤其教育用相關產品的平板、筆電等能見度已到明年第1季，使得高毛利率的大顆一體成型電感(Molding Choke)出現供不應求情況。

另外，由於中國手機品牌，今年下半年以來也積極推出多款5G手機，也連帶推升對電感需求上升，造成手機用小顆一顆成型電感出貨量明顯增加，奇力新接單能見度也到明年第1季，市場法人推估，整體電感產能利用率拉至80%以上。

至於未來公司營運成長重心，市場則是看好該公司的LTCC（低溫共燒陶瓷）為未來成長動能，LTCC下半年受惠於5G手機、遊戲主機PS5、X-Box等推出，出貨逐漸增加。上半年單月出貨約0.2~0.3億顆，第4季時，單月出貨量已提升至0.5~0.6億顆，市場預估，明年第2季單月出貨量有望挑戰1億顆，此產品將成明年成長重心之一。

股價表現上，該股今（3）日盤中上漲逾3%，盤中高點來到135元，持平今年2月以來的股價最高點，近日有機會緩步向上攀升。

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