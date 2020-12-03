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市場看好玉晶光 明年市佔有機會提升

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

玉晶光（3406）今年前3季營運仍維持成長，市場法人認為，未來多鏡頭高規趨勢成長仍持續，未來仍將以高階為發展方向，明年市佔率增加，及非美系客戶成長，將是帶動明年營運成長的重要動能。

玉晶光為台灣第二大手機用塑膠鏡頭廠，目前營收比重為10 MP及以上62%，10MP以下約佔20%，及其他光學產品 17%。目前美系品牌仍為主要客戶，營收佔比逾七成；另有中系手機客戶。

市場法人認為，未來全球高階智慧手機多鏡頭高規趨勢成長仍將持續，且未來仍將以高階為發展方向。觀察主要客戶最高階鏡頭市占仍較有限，而目前預期 2021年美系新機，將升級原中階鏡頭P數為主，預期為主要動能。未來公司市佔率目標增加，非美系客戶成長，帶動2021年成長。

對於後續營運觀察，市場認為明年成長仍來自於相對中階的鏡片需求，而對玉晶光而言，明年最高階鏡頭良率待觀察，另外，後續潛望鏡頭、AR/VR 新應用發酵也仍待進一步觀察。

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