快訊

中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

台灣新創威朋Vpon獲玉山獎 盼數據產業更受重視

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣新創Vpon 威朋大數據集團（Vpon 威朋）執行長暨創辦人吳詣泓最近拿下第17屆國家品牌玉山獎的「傑出企業領導人 」與這項獎項的首獎，Vpon 威朋也拿下「傑出企業」。吳詣泓說，作為新創與大數據企業，此獎是證明台灣新創表現不輸大企業，也希望透過這項肯定，讓台灣企業重視數據產業。

國家品牌玉山獎是台灣規模最盛大的企業獎項之一，吳詣泓表示，得獎顯示他與Vpon 威朋12年來經營獲得國家肯定。2020 年Vpon 威朋也在複雜的國際環境中得到各方的信任和支持，9 月剛完成 C 輪4,000萬美元融資，將進一步拓展亞太區事業版圖，他已讓台灣成為未來全球數據樞紐為目標。

因為深感新創募資不易，加上希望建立數據產業生態系，吳詣泓最近積極推動亞洲數據市場新型態發展。Vpon 威朋在10月初成立1,000萬美元的Vpon Ventures威朋創投，希望更多台灣商界有能力的企業，可以為台灣創業者締造有利環境，共同投資台灣的未來。

大數據 玉山 創投

延伸閱讀

台中國際動畫影展 金馬導演「山川壯麗」台灣短片首獎

陸最具影響力商界女性董明珠稱王 薇婭、李子柒也入榜

滬外牌二手車 成交量飆升

冷空氣3日報到下探13度 玉山會下冬初雪嗎？

相關新聞

資訊月開展 展出智慧應用、線上學習等三重點

資訊月今日正式在台北世貿展覽館揭幕，台北市電腦公會理事長，同時也是友達董事長彭双浪表示，這次開展，將展現台灣在資通訊的軟...

力晶下櫃八年復活 九命怪貓黃崇仁連張忠謀都稱讚

「我命帶七殺星，絕對不會死。」力晶集團創辦人黃崇仁過去接受媒體訪問時，曾如此的形容自己，還特別強調，「面對任何事都沒在怕」。

盛弘瞄準跨領域產業醫電整合 迎接5G智慧醫療時代

盛弘（8403）今年以防疫國家隊為主題，率領集團旗下六家公司參加2020醫療科技展。盛弘表示，集團橫向以精準健檢服務做預...

面板三傑股價走高 彭双浪：對明年全年總量樂觀

面板三傑友達（2409）、群創和彩晶昨（1）日股價爆量大漲，今（2）日繼續走高，盤中漲幅皆超越6%。友達董事長彭双浪今日...

高通：明年全球5G手機出貨量達4.5至5.5億支

展望明年5G市場，高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）於2020年Snapdragon數位技術高峰會中表示，5G...

ASML高層也想訪台 因台防疫隔離政策喊卡

全球半導體微影技術龍頭荷商ASML高階主管動態備受外界關注，近日南韓媒體傳出ASML執行長 Peter Wennink ...

台積電想再稱霸20年就得靠這種新材料！台廠已布局散戶可「先上車」

第三代半導體雖然發展已經有一段時間，不過，其實今年以來，才逐漸開始廣為人知，尤其是中國在今年發布的「145規畫」（第14個5年規畫），將第三代半導體納入其中，再度引起市場對第三代半導體的關注。

友達彭双浪：明年第1、2季訂單已敲定 今年營運可盈餘

面板大廠友達（2409）董座彭双浪表示，訂單在明年第1季、第2季已經敲定，能見度到明年上半年；相對於上半年虧損，他認為，...

高通發表驍龍888 2年半前就與晶圓代工廠商討合作

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會中，宣布推出最新5G旗艦級晶片驍龍888。針對晶圓代工廠的合作策略，高...

高通推驍龍888 揭開明年5G旗艦晶片戰火

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會，發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。

三星追趕台積 拉攏ASML

三星全力衝刺先進製程，緊追台積電之際，傳出關鍵設備極紫外光（EUV）機台獨家製造商艾司摩爾（ASML）執行長Peter ...

EUV夯 帶旺家登、帆宣

三星急追台積電先進製程，對極紫外光（EUV）設備需求大增，掀起業界搶EUV機台大戰，家登、帆宣等EUV周邊零件商忙翻天，...

熱門新聞

元大原油正2清算結果出爐 每單位分配0.749元

公股銀行員工好老 年輕人離職率高 明年年終獎金縮水

質詢被問勞金局涉貪官員可動用多少金額？局長竟語塞避答

四大壽險 再降保單利率

影／勞長證實有調職游迺文公文！ 為推動業務才撤回

查德油田首返台「運回95萬桶」 中油公布6國8礦區鑽探成果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。