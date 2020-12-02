台灣新創威朋Vpon獲玉山獎 盼數據產業更受重視

台灣新創Vpon 威朋大數據集團（Vpon 威朋）執行長暨創辦人吳詣泓最近拿下第17屆國家品牌玉山獎的「傑出企業領導人 」與這項獎項的首獎，Vpon 威朋也拿下「傑出企業」。吳詣泓說，作為新創與大數據企業，此獎是證明台灣新創表現不輸大企業，也希望透過這項肯定，讓台灣企業重視數據產業。

國家品牌玉山獎是台灣規模最盛大的企業獎項之一，吳詣泓表示，得獎顯示他與Vpon 威朋12年來經營獲得國家肯定。2020 年Vpon 威朋也在複雜的國際環境中得到各方的信任和支持，9 月剛完成 C 輪4,000萬美元融資，將進一步拓展亞太區事業版圖，他已讓台灣成為未來全球數據樞紐為目標。

因為深感新創募資不易，加上希望建立數據產業生態系，吳詣泓最近積極推動亞洲數據市場新型態發展。Vpon 威朋在10月初成立1,000萬美元的Vpon Ventures威朋創投，希望更多台灣商界有能力的企業，可以為台灣創業者締造有利環境，共同投資台灣的未來。