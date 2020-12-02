資訊月開展 展出智慧應用、線上學習等三重點

資訊月今日正式在台北世貿展覽館揭幕，台北市電腦公會理事長，同時也是友達董事長彭双浪表示，這次開展，將展現台灣在資通訊的軟硬整合實力，也可看到疫情後未來科技新面貌。今年的資訊月將展出智慧應用、數位學習、實體線上同步三項重點。

彭双浪在開幕致詞時表示，這次疫情大幅改變了人們的生活面貌，根據聯合國的警告，有 160 多國的敎育工作處於停課狀態，超過 10 億學生受教權受到影響，許多企業從業人員還是只能在家工作。然而資通訊科技的腳步不僅沒有停滯不前，反而隨著 5G 正式開台營運，新一代通訊技術就像催化劑，帶動一波技術革新浪潮。

他強調，未來資通訊產業將會其它行業攜手，積極展開布局，新的應用正蓄勢待發，大家都充滿期待。因此今年資訊月的主題是「數位催化 智連未來」，主題館更以「前進未來 5G新時代」為策展主軸，希望運用科普的手法，透過互動式的展示呈現，帶領民眾輕鬆進入這個讓人期待的智慧新時代。

行政院長蘇貞昌也特地為今年的資訊月舉行開場儀式，他並強調，在新冠肺炎疫情仍險峻的時候，台灣還能辦如果大型的展覽，證明台灣是「亂世中的福地」。但他也強調，台灣在數位科技擁有堅實基礎，相信也會愈來愈美麗、愈來愈有力。

台北市電腦公會表示，今年資訊月首次建構了資訊月線上展，網友們即使不能前來觀展，也能在網路上透過虛擬實境等技術，一窺展覽盛況。實體展與線上展同步展開，互相拉抬，接觸族群將更廣，商機更能延續，也看到台灣資通訊產業運用產業生態系的力量，結合政府的投入與支持，將深耕於各個智慧場域。

今年資訊月有300家廠商參加，600個攤位規模，預估65萬人次參觀，但彭双浪預估今年加入線上看展，預估看展人次，將會比預期還高很多。