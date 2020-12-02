快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

TrendForce：Q3智慧機產量季增20% 躍近年最大季增幅

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

據TrendForce旗下半導體研究處表示，第3季全球智慧型手機生產受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為釋出的市占空間，推升單季總產量達3.36億支、季增20%，躍近年單季最大增幅。

展望第4季，預期市場將持續受到華為禁令的效應影響，受惠的各品牌仍將維持積極的生產備料模式，加上蘋果新機挹注，單季生產總量預估可望達3.51億支，季增4%。

整體而言，2020下半年的單季生產量雖不及去年同期，但就季度成長力道而言，可察覺市場已逐漸自疫情的頹勢中復甦。然疫情危機依舊是最大干擾因素，加上國際情勢的不確定性、晶圓代工產能限制等，未來產業發展趨勢仍有變數。

三星第3季生產量為7,800萬支，市占位居全球第一，季增近42%，反映該品牌的主要銷售區域歐、美等地，在各國政府的補貼政策下銷售回溫。第4季隨歐、美等地的節慶舖貨結束，及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星的生產量將下修至約6,200萬支。

OPPO、小米第3季的生產量分別為4,500萬支及4,450萬支，季增64%和51%，由於生產數量接近，故並列全球第二。

OPPO、小米、Vivo皆因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標，第4季將延續此態勢，唯晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足，基於當前狀況，預估OPPO、小米第4季生產量為4,700萬支及4,600萬支。

第3季蘋果受到新機延後發表影響，生產量僅4,200萬支，季增2%，與華為並列全球第四。第4季新款iPhone 12系列皆搭載5G應用，儘管相較iPhone 11其物料成本有所增加，然蘋果也採取積極定價策略因應，以提振高階手機市場買氣，此外，受惠於華為高階手機的轉單挹注，其第4季生產量將上看7,410萬支以上。

第3季華為生產量為4,200萬支，季減19%，與蘋果並列全球第四。由於第4季無新機推出，預估生產量將下修至3,000萬支。華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩美國第三波制裁帶來的衝擊，而基於平衡季度生產表現的考量，未來也將以穩定各季生產量為主。若相關零組件供應商未能及時取得對其出貨許可，則華為將在2021年第1季末或第2季面臨零組件供給斷層。

排名全球第六的Vivo，同樣預期將受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨，故第3季生產量達3,000萬支，季增13%；第4季則可望達3,500萬支。近期中印關係緊張，對於海外以印度市場為重的OPPO、小米、Vivo帶來不少銷售壓力，不過藉由品牌長期的在地化經營，如品牌知名度、產業供應鏈在地化等，加上極具競爭力的價格優勢，目前尚未觀察到市占有顯著衰退。然而，若中印政治關係持續對立，中國品牌的發展也將受限縮。

TrendForce預估，2020年全球智慧型手機生產總量仍維持12.46億支，年衰退11%；展望2021年，該產業可望逐漸擺脫疫情影響，生產總量將有機會達13.58億支，年增9%。

產業發展方面，今明兩年同樣圍繞5G話題，隨著行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的兩成上升至四成。

華為

延伸閱讀

手機出貨量才超越蘋果 小米賣股集資40億美元

OPPO宣布 下季將推出採高通S888 5G的Find X系列

Q4智慧手機生產量市占排名洗牌 蘋果奪冠、三星居亞軍

vivo銷量成長 搶攻台灣手機市占前三名

相關新聞

力晶下櫃八年復活 九命怪貓黃崇仁連張忠謀都稱讚

「我命帶七殺星，絕對不會死。」力晶集團創辦人黃崇仁過去接受媒體訪問時，曾如此的形容自己，還特別強調，「面對任何事都沒在怕」。

盛弘瞄準跨領域產業醫電整合 迎接5G智慧醫療時代

盛弘（8403）今年以防疫國家隊為主題，率領集團旗下六家公司參加2020醫療科技展。盛弘表示，集團橫向以精準健檢服務做預...

面板三傑股價走高 彭双浪：對明年全年總量樂觀

面板三傑友達（2409）、群創和彩晶昨（1）日股價爆量大漲，今（2）日繼續走高，盤中漲幅皆超越6%。友達董事長彭双浪今日...

高通：明年全球5G手機出貨量達4.5至5.5億支

展望明年5G市場，高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）於2020年Snapdragon數位技術高峰會中表示，5G...

ASML高層也想訪台 因台防疫隔離政策喊卡

全球半導體微影技術龍頭荷商ASML高階主管動態備受外界關注，近日南韓媒體傳出ASML執行長 Peter Wennink ...

台積電想再稱霸20年就得靠這種新材料！台廠已布局散戶可「先上車」

第三代半導體雖然發展已經有一段時間，不過，其實今年以來，才逐漸開始廣為人知，尤其是中國在今年發布的「145規畫」（第14個5年規畫），將第三代半導體納入其中，再度引起市場對第三代半導體的關注。

友達彭双浪：明年第1、2季訂單已敲定 今年營運可盈餘

面板大廠友達（2409）董座彭双浪表示，訂單在明年第1季、第2季已經敲定，能見度到明年上半年；相對於上半年虧損，他認為，...

高通發表驍龍888 2年半前就與晶圓代工廠商討合作

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會中，宣布推出最新5G旗艦級晶片驍龍888。針對晶圓代工廠的合作策略，高...

高通推驍龍888 揭開明年5G旗艦晶片戰火

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會，發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。

三星追趕台積 拉攏ASML

三星全力衝刺先進製程，緊追台積電之際，傳出關鍵設備極紫外光（EUV）機台獨家製造商艾司摩爾（ASML）執行長Peter ...

EUV夯 帶旺家登、帆宣

三星急追台積電先進製程，對極紫外光（EUV）設備需求大增，掀起業界搶EUV機台大戰，家登、帆宣等EUV周邊零件商忙翻天，...

疫情影響市場需求 三星Note系列手機可能停產

路透引述消息人士報導，三星因應新冠肺炎疫情影響市場需求，明年有可能停產高階智慧手機Galaxy Note系列產品。市場憂...

熱門新聞

華航首架波音777F全貨機返國 台灣意象塗裝引關注

元大原油正2清算結果出爐 每單位分配0.749元

四大壽險 再降保單利率

質詢被問勞金局涉貪官員可動用多少金額？局長竟語塞避答

影／勞長證實有調職游迺文公文！ 為推動業務才撤回

順姑意、逆嫂意 央行壓尾盤竟引發監察院關切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。