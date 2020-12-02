TrendForce：Q3智慧機產量季增20% 躍近年最大季增幅

據TrendForce旗下半導體研究處表示，第3季全球智慧型手機生產受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為釋出的市占空間，推升單季總產量達3.36億支、季增20%，躍近年單季最大增幅。

展望第4季，預期市場將持續受到華為禁令的效應影響，受惠的各品牌仍將維持積極的生產備料模式，加上蘋果新機挹注，單季生產總量預估可望達3.51億支，季增4%。

整體而言，2020下半年的單季生產量雖不及去年同期，但就季度成長力道而言，可察覺市場已逐漸自疫情的頹勢中復甦。然疫情危機依舊是最大干擾因素，加上國際情勢的不確定性、晶圓代工產能限制等，未來產業發展趨勢仍有變數。

三星第3季生產量為7,800萬支，市占位居全球第一，季增近42%，反映該品牌的主要銷售區域歐、美等地，在各國政府的補貼政策下銷售回溫。第4季隨歐、美等地的節慶舖貨結束，及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星的生產量將下修至約6,200萬支。

OPPO、小米第3季的生產量分別為4,500萬支及4,450萬支，季增64%和51%，由於生產數量接近，故並列全球第二。

OPPO、小米、Vivo皆因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標，第4季將延續此態勢，唯晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足，基於當前狀況，預估OPPO、小米第4季生產量為4,700萬支及4,600萬支。

第3季蘋果受到新機延後發表影響，生產量僅4,200萬支，季增2%，與華為並列全球第四。第4季新款iPhone 12系列皆搭載5G應用，儘管相較iPhone 11其物料成本有所增加，然蘋果也採取積極定價策略因應，以提振高階手機市場買氣，此外，受惠於華為高階手機的轉單挹注，其第4季生產量將上看7,410萬支以上。

第3季華為生產量為4,200萬支，季減19%，與蘋果並列全球第四。由於第4季無新機推出，預估生產量將下修至3,000萬支。華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩美國第三波制裁帶來的衝擊，而基於平衡季度生產表現的考量，未來也將以穩定各季生產量為主。若相關零組件供應商未能及時取得對其出貨許可，則華為將在2021年第1季末或第2季面臨零組件供給斷層。

排名全球第六的Vivo，同樣預期將受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨，故第3季生產量達3,000萬支，季增13%；第4季則可望達3,500萬支。近期中印關係緊張，對於海外以印度市場為重的OPPO、小米、Vivo帶來不少銷售壓力，不過藉由品牌長期的在地化經營，如品牌知名度、產業供應鏈在地化等，加上極具競爭力的價格優勢，目前尚未觀察到市占有顯著衰退。然而，若中印政治關係持續對立，中國品牌的發展也將受限縮。

TrendForce預估，2020年全球智慧型手機生產總量仍維持12.46億支，年衰退11%；展望2021年，該產業可望逐漸擺脫疫情影響，生產總量將有機會達13.58億支，年增9%。

產業發展方面，今明兩年同樣圍繞5G話題，隨著行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的兩成上升至四成。