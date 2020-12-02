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ASML因隔離14天未來台？經濟部：未收到專案申請

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

全球半導體微影技術龍頭荷商艾司摩爾高層（ASML）外傳有意要來台灣拜訪重要客戶，然而因為台灣新冠病毒防疫隔離14天政策而打消念頭。經濟部投資處表示，未曾收到艾司摩爾防疫專案申請，假若對方有提出申請，政府絕對會設法協助。

經濟部貿易局表示，國際企業若在疫情期間須來台，可依照重大來台投資案、國外大型買主來台採購及商務履約等類型申請專案，經由投資處、工業局審查，再經衛生福利部疾病管制署同意，就可免隔離14天入境。

經濟部長王美花曾透露，11月有外資電子業者走專案申請入台三天，但全程有人陪伴，場所也限制在飯店及辦公室等，所有接觸人士均有登記。在此之後是否有其他外商申請專案管道，貿易局表示，陸續都有申請案進入，但最後仍須取得疾管署同意。

艾司摩爾執行長Peter Wennink率隊參訪三星集團廠區，但卻路過艾司摩爾在亞洲最大據點的台灣，未拜訪台灣台積電引起熱議。據了解，艾司摩爾高層出發前已多次表達希望來台訪問重要客戶的安排，相對南韓放寬部分商業短期簽證入境管制，台灣則維持入境防疫隔離政策，因此不得不暫緩訪台。

摩爾 經濟部

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