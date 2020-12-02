威剛健康生活旗艦館開幕 打造中和遠科10萬人保健基地

威剛（3260）集團第一家健康生活旗艦館今（2）日開幕。有感於身體健康重於一切，威剛為了滿足消費者關心全家人的保健需求，於新北市中和遠東世紀科技園區設立首座健康生活旗艦館。館內除了有專業營養師駐點提供諮詢服務，並提供全系列立萬利創新、重鵬生技出品的保健食品及威剛品牌的暢銷3C商品供消費者選購。

威剛在記憶體領域成功取得領先群地位後，即積極朝非記憶體領域擴大布局。目前除了電競品牌XPG已廣受好評外，11月也正式發表商務電動三輪車新品牌：威速登；同時集團內的立萬利及重鵬也分別於生技保健領域持續耕耘，推出多款保健營養品，如：威客維 ABL舒暢益生菌、威客維 茄紅素專利SP1胜肽營養素粉包、滴滴鮮滴雞精、與元炁水（海洋深層水）等。

有鑑於國人對照顧健康與補充營養保健品的觀念日益成熟，尋求營養專業建議的需求持續升溫，為了同時提供專業及便捷的生活營養照護，威剛特別選在總部所在地：中和遠東世紀科技園區開設實體店面。以面對面的方式，為在同一處科技園區工作的十餘萬個勞工和家庭提供最即時與量身訂做的營養補給與建議。

以為中和遠科園區打造「健康基地」的概念出發，威剛健康生活旗艦館提供全系列的生技保健營養品、優質母嬰產品與美型家電、及威剛的記憶卡、隨身碟、行動電源與LED檯燈等周邊產品。讓所有來店的消費者可以在最短的時間內為全家準備全套的營養補給與即時添購3C產品。