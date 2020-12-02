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美光上修財報 記憶體價格後市看漲

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體大廠美光1日發布新聞稿，上修2021會計年度第1季（今年9月至11月）的財測目標，其中，單季的營收預估值由原本的50至54億美元，上修至57億美元，國內記憶體高層表示，目前市場仍處上下游價格拉鋸，但美光等原廠態度轉為偏多且轉趨積極後，價格後市確實較先前看好，後市漲價可以期待。

美光2021會計年度第1季的營收預估值，從原本的 50-54 億美元上修至 57 億美元，另外，非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘預估值從原本的 0.40~0.54 美元上修至 0.69~0.73 美元；Non-GAAP毛利率則由原本的 26.5%~28.5% 上修至 29.5%~30.5%。

根據外電報導，美光執行長 Sanjay Mehrotra ，1日在瑞士信貸舉行的科技會議透露，手機、汽車、工業及 PC 銷售量表現強勁，是決定調高財測的主因。Sanjay Mehrotra並表示，從銷售量、定價表現都優於公司原先預估。

對此國內記憶體大廠高層表示，半導體產業從上游到下游，近二個月以來確實包括晶圓代工、封測等都傳出漲價消息，而記憶體處於半導體較下游，雖然反應較後段，但以整體半導體產業來看，記憶體在價格反應上，確實是落後也應該要反應了。

該名主管表示，先前市場研調機構雖然持續看壞記憶體價格要跌到明年第1季，但是近期以來包括DRAM和NOR Flash價格走勢都維持平穩，沒有明顯下跌，先前市場上下游大致的反應是，上游有想要小幅調整價格，但下游買方認為，需求並沒有強到足以漲價，因此，反應在近期市況就是價格維持平穩，沒有預期的下跌，但尚未明顯出現上漲。

不過，該過主管也強調，若以過去的經驗來看，若有美光或全球前三大記憶體大廠出聲，確實極可能是未來價格上漲的訊號。

國內記憶體模組廠十銓發言人吳健瑋就指出，先前市場對記憶體價格上漲的共識大約落在明年第2季，尤其，明年下半年全球記憶體可能再度陷入供給吃緊的情況，當這些市場趨勢的預期形成共識之後，產業需求根本不會等到明年第1季再拉貨，因此，今年底拉貨和明年第1季拉貨，進貨成本將可能會有極大差異，獲利空間也會有極大差異，因此，近期市場傳出價格上漲的聲音，吳健瑋後市記憶體價格確實可以期待。

記憶體模組 美光

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