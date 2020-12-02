經濟解析／綠能金符護身 台達電朝前五大市值股邁進

台達電（2308）身為全球交換式電源供應器的龍頭廠商，外資從10月底以來緩步增加台達電持股，讓台達電的外資持股比例已突破71%，也拉動台達電股價在今日來到歷史新天價，法人認為，台達電作為全球電信電源供應商龍頭地位，加上本身具有基礎建設應用電源管理領域的強大競爭實力，在崛起的5G、再生能源趨勢當中，可望收穫滿滿，看好今年、明年獲利持續成長，並樂觀預估今、明年均有賺進一個股本以上的實力，獲利表現持續改寫新高。

台達電今日收在每股232.0元，上漲5.0元或2.2%。

台達電以自有品牌Delta行銷全球，客戶多是國際首屈一指的電動車、5G、資料中心與自動化產業品牌公司，目前營收占比當中，有五成以上是含電源及零組件（包括被動元件、嵌入式電源、風扇與電源管理、汽車電子、商用產品與移動電源）、超過三成屬於基礎建設訂單（資通訊基礎設施和能源基礎設施）、自動化部分（工業自動化與樓宇自動化）則有約一成之多。

台達電主要競爭對手為光寶科、群電與康舒等國內電源供應器廠商，客戶涵蓋Tier one的IT廠商、消費性電子廠商與汽車廠商，並為電源相關零組件主要供應商。

法人認為， 展望2021年，雖受到疫情升溫及美國總統大選影響，目前市況能見度低，但台達電秉持保持最佳彈性狀況來因應所有不確定，並持續看好短期因疫情而居家辦公、遠距教學、資料中心、遊戲機和工業自動化等需求。至於在近期相當夯的電動車題材方面，法人也強調，電動車趨勢已成型，國際車廠也陸續推出純電動車的車款，有助於台達電電動車的相關營收保持高速年成長。針對綠能趨勢，台達電持續布局逆變器和儲能商機，也將持續對營運帶來助益。

台達電董事長海英俊日前表示，雖然第四季進入傳統淡季，會出現季節性回落，但看起來還是比去年同期好，也意味台達電全年可望登上歷史新高，不過，歐美疫情、美國大選等不確定因素仍多，明年仍難給出預測。海英俊表示，針對明年目前大家談很多的話題，包含歐美、印度疫情升溫，美國大選等，都是公司無法控制的變數，因此現在難給明年展望，但會隨時準備好，因應市場、客戶需求。