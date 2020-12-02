Q4智慧手機生產量市占排名洗牌 蘋果奪冠、三星居亞軍

根據TrendForce旗下半導體研究處預估，今年第4季智慧手機生產總量可達3.51億支，季增4%；前六大品牌生產量市占將重新洗牌，蘋果奪下冠軍、三星居亞軍、華為下滑至第六；預估今年全年生產總量12.46億支，年減11%，明年達13.58億支，年增9%。

TrendForce表示，展望今年第4季，預期市場將持續受華為禁令效應影響，受惠的各品牌將維持積極的生產備料模式，加上蘋果（Apple）新機挹注，生產總量可達3.51億支，季增4%。

根據TrendForce統計，今年第3季前六大品牌僅三星、小米市占上升，蘋果因新機延遲發表跌至第四名，各品牌生產量市占排名依序是三星、OPPO及小米並列第二、蘋果及華為並列第四、Vivo排名第六。

但第4季生產量市占將出現洗牌，TrendForce預估，蘋果第4季生產量上看7,410萬支以上，將奪下冠軍，主要是新款iPhone 12系列都搭載5G應用，且採取積極定價策略因應物料成本增加，提振高階手機市場買氣，加上受惠於華為高階手機轉單挹注。

第二名則是三星，預估第4季生產量6,200萬支，主要是因歐、美等地節慶舖貨結束，及蘋果新機發表的排擠效應所造成；第三名為OPPO，預估第4季生產量為4,700萬支；小米居第四，預估第4季生產量4,600萬支。

Vivo第4季預估生產量可望達3,500萬支，排名上升至第五名；華為則是下滑至第六名，主因第4季並無新機推出，預估生產量將下修至3,000萬支。

TrendForce預估，今年全球智慧型手機生產總量維持12.46億支，年減11%；展望2021年，產業可望逐漸擺脫疫情影響，生產總量將有機會達13.58億支，年增9%。

TrendForce強調，產業發展方面，今明兩年同樣圍繞5G話題，隨著行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的兩成上升至四成。