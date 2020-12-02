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vivo銷量成長 搶攻台灣手機市占前三名

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
「vivo AC LIVE秀」首集《vivo YT搜查線》播出三天點擊近200萬。 vivo／提供
「vivo AC LIVE秀」首集《vivo YT搜查線》播出三天點擊近200萬。 vivo／提供

台灣智慧手機市場因華為、小米今年未推新機，市場排名呈現洗牌，除了冠亞軍維持蘋果、三星，第三至五名，已由OPPO、vivo、realme竄起，vivo更喊出，要在明年6月前完成六都的通路布局，目標搶攻市占前三名。

vivo表示，vivo進入台灣滿三年，根據GFK市調機構統計顯示， vivo持續在銷售數字上不斷成長，10月更創下銷售量第四、銷售額第五佳績，為進入台灣市場以來最好成績。 vivo除了斥資數百萬推出「vivo AC LIVE秀」等一系列特別企劃之外，也全面布建更完善的銷售據點，今年起已在台北三創、高雄夢時代和台中一中設置體驗店，12月也將在台南增設新門市，預定明年6月前完成六都通路布局。

vivo此次邀請金鐘獎節目製作人梁庭豪操刀，用最新旗艦手機 vivo X50 Pro，將十多年前的本土經典綜藝節目《TV搜查線》、《案發現場躲貓貓》與《你要去哪裡》復刻打造為《vivo YT搜查線》、《vivo 按發現場》與《vivo 你要喝什麼》等三周年特別企畫節目。首發《vivo YT搜查線》由阿Ken與派翠克擔任主持人，上線三天立即累積近兩百萬觀看人數。

vivo 智慧手機 金鐘獎

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