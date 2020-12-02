面板三傑股價走高 彭双浪：對明年全年總量樂觀

面板三傑友達（2409）、群創和彩晶昨（1）日股價爆量大漲，今（2）日繼續走高，盤中漲幅皆超越6%。友達董事長彭双浪今日受訪表示，對明年全年的需求總量樂觀，儘管目前在供應鏈、疫情等變數仍多，但明年上半年的能見度是沒有問題的。

彭双浪今日出席資訊月開幕活動，會後接受媒體聯訪。被問到近期的面板價格狀況，他表示，面板價格從今年6月開始有較大幅度提升，今年可說是他從業20年來，第一次看到報價上升速度這麼快。

不過他認為，產品價格能穩定會對整個產業及各家業者都好，從2018年底到今年初的下滑、今年年中開始的陡升其實都不健康，波動較小才會讓整個產業雨露均霑。

對於面板產業的發展，他指出，除了在需求面上因疫情推升宅經濟而受惠，更重要的是中國政府在今年大幅減少對面板業補助，以及韓國廠商陸續轉移重心或退出市場，產業結構改變讓供需趨向平衡，競爭上也會回歸較為公平的市場機制。

至於近期因為車市復甦而受到關注的車用面板，彭双浪認為，「從燃油車變電動車對我們是個機會」，因為友達面板產品的能耗低，符合電動車對能耗的高要求。目前友達在車用中控台（CID）全球市占超過20%，駕駛盤則是不斷上升。

彭双浪也指出，儘管預期今年車市整體銷售數量會有二位數衰退，但對面板來說影響並不會這麼大。因為近來單一車輛使用的車用面板數量和面積越來越多，甚至目前已在導入從A柱到A柱、50吋的狹長型面板，並可切割成多個畫面，種種新興車用面板應用預期將為面板廠帶來下一波的成長動能。