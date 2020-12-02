快訊

三開罰標準出爐！入境給不出檢驗證明 最嚴重罰15萬

多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面板三傑股價走高 彭双浪：對明年全年總量樂觀

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板三傑友達（2409）、群創和彩晶昨（1）日股價爆量大漲，今（2）日繼續走高，盤中漲幅皆超越6%。友達董事長彭双浪今日受訪表示，對明年全年的需求總量樂觀，儘管目前在供應鏈、疫情等變數仍多，但明年上半年的能見度是沒有問題的。

彭双浪今日出席資訊月開幕活動，會後接受媒體聯訪。被問到近期的面板價格狀況，他表示，面板價格從今年6月開始有較大幅度提升，今年可說是他從業20年來，第一次看到報價上升速度這麼快。

不過他認為，產品價格能穩定會對整個產業及各家業者都好，從2018年底到今年初的下滑、今年年中開始的陡升其實都不健康，波動較小才會讓整個產業雨露均霑。

對於面板產業的發展，他指出，除了在需求面上因疫情推升宅經濟而受惠，更重要的是中國政府在今年大幅減少對面板業補助，以及韓國廠商陸續轉移重心或退出市場，產業結構改變讓供需趨向平衡，競爭上也會回歸較為公平的市場機制。

至於近期因為車市復甦而受到關注的車用面板，彭双浪認為，「從燃油車變電動車對我們是個機會」，因為友達面板產品的能耗低，符合電動車對能耗的高要求。目前友達在車用中控台（CID）全球市占超過20%，駕駛盤則是不斷上升。

彭双浪也指出，儘管預期今年車市整體銷售數量會有二位數衰退，但對面板來說影響並不會這麼大。因為近來單一車輛使用的車用面板數量和面積越來越多，甚至目前已在導入從A柱到A柱、50吋的狹長型面板，並可切割成多個畫面，種種新興車用面板應用預期將為面板廠帶來下一波的成長動能。

車用面板 友達 疫情

延伸閱讀

友達彭双浪：明年第1、2季訂單已敲定 今年營運可盈餘

蘇貞昌：疫情下台灣如常舉行資訊月 全球絕無僅有

友達、群創 認購火紅

面板大熱 雙雄群創、友達盤中飆漲停

相關新聞

台積電想再稱霸20年就得靠這種新材料！台廠已布局散戶可「先上車」

第三代半導體雖然發展已經有一段時間，不過，其實今年以來，才逐漸開始廣為人知，尤其是中國在今年發布的「145規畫」（第14個5年規畫），將第三代半導體納入其中，再度引起市場對第三代半導體的關注。

面板三傑股價走高 彭双浪：對明年全年總量樂觀

面板三傑友達（2409）、群創和彩晶昨（1）日股價爆量大漲，今（2）日繼續走高，盤中漲幅皆超越6%。友達董事長彭双浪今日...

高通：明年全球5G手機出貨量達4.5至5.5億支

展望明年5G市場，高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）於2020年Snapdragon數位技術高峰會中表示，5G...

ASML高層也想訪台 因台防疫隔離政策喊卡

全球半導體微影技術龍頭荷商ASML高階主管動態備受外界關注，近日南韓媒體傳出ASML執行長 Peter Wennink ...

友達彭双浪：明年第1、2季訂單已敲定 今年營運可盈餘

面板大廠友達（2409）董座彭双浪表示，訂單在明年第1季、第2季已經敲定，能見度到明年上半年；相對於上半年虧損，他認為，...

高通發表驍龍888 2年半前就與晶圓代工廠商討合作

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會中，宣布推出最新5G旗艦級晶片驍龍888。針對晶圓代工廠的合作策略，高...

高通推驍龍888 揭開明年5G旗艦晶片戰火

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會，發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。

三星追趕台積 拉攏ASML

三星全力衝刺先進製程，緊追台積電之際，傳出關鍵設備極紫外光（EUV）機台獨家製造商艾司摩爾（ASML）執行長Peter ...

EUV夯 帶旺家登、帆宣

三星急追台積電先進製程，對極紫外光（EUV）設備需求大增，掀起業界搶EUV機台大戰，家登、帆宣等EUV周邊零件商忙翻天，...

疫情影響市場需求 三星Note系列手機可能停產

路透引述消息人士報導，三星因應新冠肺炎疫情影響市場需求，明年有可能停產高階智慧手機Galaxy Note系列產品。市場憂...

超微看好後疫情時代需求 樂觀明年PC市況

處理器大廠超微釋出對2021年PC市況依然樂觀風向球，執行長蘇姿丰看好在新冠肺炎疫情之後，PC需求將繼續熱絡，一掃市場先...

超微唱旺後市 祥碩、譜瑞 出貨喊衝

超微執行長蘇姿丰唱旺後市，台灣兩大晶片協力廠祥碩、譜瑞-KY出貨同步喊衝，獲利都將呈現跳躍式成長，明年均具備挑戰賺超過五...

熱門新聞

他固定買股3年存100萬 曝踩大忌下場「媽天天拿存摺威脅」

又轉彎！ 洗發票套領發票獎金 財政部：不修法了

華航首架波音777F全貨機返國 台灣意象塗裝引關注

順姑意、逆嫂意 央行壓尾盤竟引發監察院關切

四大壽險 再降保單利率

車市最強11月 銷量破紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。