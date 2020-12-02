ASML高層也想訪台 因台防疫隔離政策喊卡

全球半導體微影技術龍頭荷商ASML高階主管動態備受外界關注，近日南韓媒體傳出ASML執行長 Peter Wennink 等訪問三星消息成為市場話題，但據了解，ASML高層也非常想來台灣拜訪重要客戶，但因為台灣新冠病毒防疫隔離14天政策，所以取消了相關安排。

近期南韓媒體大肆報導 Peter Wennink 等率隊參訪三星集團廠區，在10月三星電子副會長李在鎔（Lee Jae-yong）訪問該公司後，雙方密切交流並暗示爭取下世代EUV設備合作開發的傳聞甚囂塵上。

由於台灣是ASML在亞洲最大的據點，此次相關主管路過亞洲卻僅拜會三星，未能訪問台灣台積電成為市場話題。

不過，據了解，ASML高層出發前已多次表達希望來台訪問重要客戶的安排，相對南韓放寬部分商業短期簽證入境管制，台灣則維持入境防疫隔離政策，因此不得不因疫情與各國防疫特殊因素而暫緩訪台，也是尊重各國不同的防疫政策。

面對關注，台灣ASML也指出，高階主管過往既有例行拜會客戶的行程安排，今年因為新冠病毒疫情防疫，商務差旅都有限縮，也希望外界不要過度解讀。台灣因防疫隔離需要14天，因此今年高層未能訪台，不過ASML深耕台灣多年相關客戶支援與全方位服務體系早已相當完善。