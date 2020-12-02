5G手機搭快充成標配 傳偉詮接第二家陸系手機廠大單
5G相關商機持續釋出，近日市場傳出偉詮（2436）接獲第2家陸系手機大廠訂單，預計明年第2季底前出貨量可望放大，將具體挹注業績表現。
在接獲大陸手機大廠訂單的激勵下，該股今日盤中股價走高，盤中股價一度上漲逾4%，股價高點來到35.15元，股價相當逼近前波高點35.2元。
由於5G手機搭配快充幾乎已成標準配備，因此各大手機廠也都積極導入USB PD，市場傳出偉詮接獲陸廠，USB PD的訂單，該公司已在今年第3季導入小米電器，另外，第4季也開始小量小貨到手機裝置，另外，偉詮今年USB PD在筆電、遊戲機也均有斬獲，較去年呈現大幅成長。
市場法人預期，該公司在遊戲機的USB PD領域，後市隨著遊戲機市場呈現供不應求的熱銷情況，再加上該公司的電源管理晶片通吃任天堂 Switch、微軟 Xbox，出貨動能將一路延續至明年。
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