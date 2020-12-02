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友達彭双浪：明年第1、2季訂單已敲定 今年營運可盈餘

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
面板大廠友達董座彭双浪表示，訂單已到明年上半年，今年營運將可獲利。記者張義宮／攝影
面板大廠友達董座彭双浪表示，訂單已到明年上半年，今年營運將可獲利。記者張義宮／攝影

面板大廠友達（2409）董座彭双浪表示，訂單在明年第1季、第2季已經敲定，能見度到明年上半年；相對於上半年虧損，他認為，今年營運將可盈餘。

他身兼台北市電腦公會理事長，今(2)日主持在109年資訊月開幕典禮後，接受訪談時說：「今年6月之後面板價格大幅反彈，是他從事面板業20餘年第一次看到價格反彈這麼快。」下半年在疫情、宅經濟下，需求激發出來，加上產業結構的變化，促使面板產業需求大於供給，今後面板將走向較為健康的供需關係，不要價格大起大落，整體產業包括供應鏈才會有利潤。

彭双浪認為，面板產業由於宅經濟催化、加上總體庫存在低水位，第2季開始出現供不應求的大反轉，尤其在IT產品應用供給遠遠落後需求，電視和醫療應用面板也有強勁需求，尤其是，今年底在線上銷售成現倍成長，整體需求維持在健康水準。

彭双浪強調，面板需求預估可望延續到明年，儘管今年初爆發的新冠肺炎疫情像是黑天鵝，但也刺激市場宅經濟的強勁需求，預估明年整年需求樂觀。

不過，他也提出警訊，還要看晶片供給、供應鏈及疫情變數，但產業能見度到明年上半年沒問題。他說，面板價格根據市場供需調整，需求大於供給，價格就會往上，希望面板價格越穩定越好，不要上下起伏太大。

對於供應鏈的變化，彭双浪認為，美中貿易對抗使得一個世界有兩套系統，加上供應鏈轉移及消費者習慣改變，以往以「全球分工」的生產模式，將進入「短鏈供應」的新格局，在區域市場進行組裝生產，取代全球供應的方式。友達正在密切觀察，並評估車用面板是否需要就近到車廠當地布局，設立生產據點。

車用面板 疫情

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