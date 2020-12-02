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高通發表驍龍888 2年半前就與晶圓代工廠商討合作

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會中，宣布推出最新5G旗艦級晶片驍龍888。針對晶圓代工廠的合作策略，高通資深副總裁Alex Katouzian於今（2）日接受媒體訪問時表示，頂級產品規畫設計要花3年時間，在推出的2年半以前就必須與晶圓代工廠討論合作。

有別於上一代的驍龍865，是採用台積電的7奈米製程生產，這次高通最新的驍龍888採用三星5奈米製程生產。對於晶圓代工廠的選擇策略，Alex Katouzian指出，進行晶圓生產部署，會考量如何符合產品設計流程，包括效能、功號等相關參數也必須納入考量，這些要很多規畫才能進入量產。

驍龍888是高通第一款旗艦級5G系統單晶片（SoC），該公司在去年就已推出中高階5G晶片驍龍765，是其第一款5G系統單晶片，至於去年該公司同時發表的旗艦級晶片驍龍865，則是應用處理器與數據機晶片分開的設計。

對於SoC設計，Alex Katouzian指出，是否整合數據機與應用處理器，要挑選時機，必須製程良率夠高，也要有更好的散熱，如果進行整合不值得，那就不要這麼做，驍龍888將其整合是好的時機。

晶圓代工廠 晶片

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