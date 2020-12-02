互動11月營收創歷史新高 早盤亮燈漲停

互動（6486）11月營收4.37億元，創單月營收歷史新高紀錄，月增243%，年增217.8%。在基本面轉佳帶動，以漲停價86.5元開出，買單持續高掛。

互動表示，受惠於5G年中陸續開台及建置需求，5G基站建置於第4季起明顯入帳，加上差異化整合服務的大型專案建置完成的營收挹注，帶動11月單月營收達到歷史高峰。在政府鼓勵電信業者持續加速5G基礎建置及提高基地台覆蓋率政策下，互動將全力配合各大電信營運商的5G建設需求，加速人力布局，期提供更多與5G建置相關的專業性服務。

互動主要核心事業聚焦於電信暨寬頻網路、行動網路、數位媒體、雲端資訊及地理資訊相關的諮詢與建置服務，未來仍持續開發新產品應用加值服務及強化內控管理，提供專業系統整合完整解決方案的服務，期許互動的核心業務能更多元多觸角，充分發揮互動優異的系統整合實力。